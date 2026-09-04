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Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку

Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку - 04.09.2026, ПРАЙМ

Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку

Министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко отправлены в отставку, сообщил губернатор региона Евгений... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T21:33+0300

2026-09-04T21:33+0300

2026-09-04T21:33+0300

запорожская область

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко отправлены в отставку, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В соответствии с моим распоряжением от занимаемых должностей освобождены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс". По его словам, спрос за энергетическую безопасность региона будет строгий. Губернатор напомнил, что система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате целенаправленных массированных атак ВСУ. "Значительная часть области остается без электричества. Работы по восстановлению не прекращаются ни на день, однако темпы и качество работы профильного ведомства меня не устраивают. Хочу подчеркнуть: мы ценим труд всех, кто работает в тяжелых условиях, но регион требует результатов", - подчеркнул Балицкий.

запорожская область

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запорожская область, всу