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Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку
Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку - 04.09.2026, ПРАЙМ
Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку
Министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко отправлены в отставку, сообщил губернатор региона Евгений... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T21:33+0300
2026-09-04T21:33+0300
2026-09-04T21:33+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко отправлены в отставку, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В соответствии с моим распоряжением от занимаемых должностей освобождены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, спрос за энергетическую безопасность региона будет строгий. Губернатор напомнил, что система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате целенаправленных массированных атак ВСУ.
"Значительная часть области остается без электричества. Работы по восстановлению не прекращаются ни на день, однако темпы и качество работы профильного ведомства меня не устраивают. Хочу подчеркнуть: мы ценим труд всех, кто работает в тяжелых условиях, но регион требует результатов", - подчеркнул Балицкий.
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запорожская область, всу
Министра энергетики Запорожской области отправили в отставку
Балицкий: министр энергетики Запорожской области Гомонов отправлен в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко отправлены в отставку, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В соответствии с моим распоряжением от занимаемых должностей освобождены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, спрос за энергетическую безопасность региона будет строгий. Губернатор напомнил, что система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате целенаправленных массированных атак ВСУ.
"Значительная часть области остается без электричества. Работы по восстановлению не прекращаются ни на день, однако темпы и качество работы профильного ведомства меня не устраивают. Хочу подчеркнуть: мы ценим труд всех, кто работает в тяжелых условиях, но регион требует результатов", - подчеркнул Балицкий.