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В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта

В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта

Общий объем российского несырьевого неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года составил 81,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T07:07+0300

2026-09-04T07:07+0300

2026-09-04T07:07+0300

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Общий объем российского несырьевого неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года составил 81,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. В пятницу в Хабаровске состоялась пленарная сессия окружного совещания по национальному проекту "Экспорт" в рамках II Российско-Китайского форума. "Цифра озвучена на 81,8 миллиарда долларов. Это общий объем несырьевого, неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года. Как раз в нее не включен экспорт наших полезных ископаемых, наших ресурсов и не включены совсем низкопередельные продукты", - рассказал Чекушов по итогам пленарной сессии. Он добавил, что экспорт высокотехнологичной промышленной продукции составил 58 миллиардов долларов, товаров агропромышленного комплекса - порядка 23 миллиардов долларов. "Это хорошие показатели. Мы идем с ростом к прошлому году", - подчеркнул Чекушов. По его словам, в несырьевом неэнергетическом экспорте представлены разные отрасли. Растут объемы экспорта химической промышленности, включая не только минеральное удобрение, но и косметику, парфюмерию, бытовую химию. Также замминистра промышленности и торговли РФ отметил рост поставок продукции машиностроения и металлургии. Второй Российско-китайский экономический форум проходит с 4 по 6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер.

хабаровск

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