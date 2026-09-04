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В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта
В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта
Общий объем российского несырьевого неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года составил 81,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T07:07+0300
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ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Общий объем российского несырьевого неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года составил 81,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
В пятницу в Хабаровске состоялась пленарная сессия окружного совещания по национальному проекту "Экспорт" в рамках II Российско-Китайского форума.
"Цифра озвучена на 81,8 миллиарда долларов. Это общий объем несырьевого, неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года. Как раз в нее не включен экспорт наших полезных ископаемых, наших ресурсов и не включены совсем низкопередельные продукты", - рассказал Чекушов по итогам пленарной сессии.
Он добавил, что экспорт высокотехнологичной промышленной продукции составил 58 миллиардов долларов, товаров агропромышленного комплекса - порядка 23 миллиардов долларов.
"Это хорошие показатели. Мы идем с ростом к прошлому году", - подчеркнул Чекушов.
По его словам, в несырьевом неэнергетическом экспорте представлены разные отрасли. Растут объемы экспорта химической промышленности, включая не только минеральное удобрение, но и косметику, парфюмерию, бытовую химию. Также замминистра промышленности и торговли РФ отметил рост поставок продукции машиностроения и металлургии.
Второй Российско-китайский экономический форум проходит с 4 по 6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер.
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В Минпромторге назвали объем несырьевого неэнергетического экспорта
Минпромторг: объем несырьевого неэнергетического экспорта за полгода составил $81,8 млрд
ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Общий объем российского несырьевого неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года составил 81,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
В пятницу в Хабаровске состоялась пленарная сессия окружного совещания по национальному проекту "Экспорт" в рамках II Российско-Китайского форума.
"Цифра озвучена на 81,8 миллиарда долларов. Это общий объем несырьевого, неэнергетического экспорта за первые шесть месяцев 2026 года. Как раз в нее не включен экспорт наших полезных ископаемых, наших ресурсов и не включены совсем низкопередельные продукты", - рассказал Чекушов по итогам пленарной сессии.
Он добавил, что экспорт высокотехнологичной промышленной продукции составил 58 миллиардов долларов, товаров агропромышленного комплекса - порядка 23 миллиардов долларов.
"Это хорошие показатели. Мы идем с ростом к прошлому году", - подчеркнул Чекушов.
По его словам, в несырьевом неэнергетическом экспорте представлены разные отрасли. Растут объемы экспорта химической промышленности, включая не только минеральное удобрение, но и косметику, парфюмерию, бытовую химию. Также замминистра промышленности и торговли РФ отметил рост поставок продукции машиностроения и металлургии.
Второй Российско-китайский экономический форум проходит с 4 по 6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер.