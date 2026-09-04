Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/minpromtorg-873051845.html
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем
Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:17+0300
2026-09-04T18:17+0300
бизнес
россия
китай
владивосток
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873051845.jpg?1788535046
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026. "Основная задача в работе с Китаем у нас увеличивать долю высокотехнологичной продукции в экспорте, потому что сегодня китайские партнеры в основном нам поставляют как раз товары с высокой добавленной стоимостью, а мы все еще пока экспортируем в основном наши природные ресурсы и товары в низкой степенью переработки", - сказал Чекушов. Он добавил, что рост экспорта высокотехнологичной продукции касается не только товаров машиностроительного сектора, но химической промышленности, в том числе, косметики и бытовой химии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, владивосток, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
18:17 04.09.2026
 
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем

Замглавы Минпромторга Чекушов: экспорт высокотехнологичной продукции должен расти

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026.
"Основная задача в работе с Китаем у нас увеличивать долю высокотехнологичной продукции в экспорте, потому что сегодня китайские партнеры в основном нам поставляют как раз товары с высокой добавленной стоимостью, а мы все еще пока экспортируем в основном наши природные ресурсы и товары в низкой степенью переработки", - сказал Чекушов.
Он добавил, что рост экспорта высокотехнологичной продукции касается не только товаров машиностроительного сектора, но химической промышленности, в том числе, косметики и бытовой химии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙВладивостокМинпромторгВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала