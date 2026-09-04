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В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем

В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем

Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T18:17+0300

2026-09-04T18:17+0300

2026-09-04T18:17+0300

бизнес

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минпромторг

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026. "Основная задача в работе с Китаем у нас увеличивать долю высокотехнологичной продукции в экспорте, потому что сегодня китайские партнеры в основном нам поставляют как раз товары с высокой добавленной стоимостью, а мы все еще пока экспортируем в основном наши природные ресурсы и товары в низкой степенью переработки", - сказал Чекушов. Он добавил, что рост экспорта высокотехнологичной продукции касается не только товаров машиностроительного сектора, но химической промышленности, в том числе, косметики и бытовой химии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, китай, владивосток, минпромторг, вэф