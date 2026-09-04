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В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем
Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:17+0300
2026-09-04T18:17+0300
2026-09-04T18:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026.
"Основная задача в работе с Китаем у нас увеличивать долю высокотехнологичной продукции в экспорте, потому что сегодня китайские партнеры в основном нам поставляют как раз товары с высокой добавленной стоимостью, а мы все еще пока экспортируем в основном наши природные ресурсы и товары в низкой степенью переработки", - сказал Чекушов.
Он добавил, что рост экспорта высокотехнологичной продукции касается не только товаров машиностроительного сектора, но химической промышленности, в том числе, косметики и бытовой химии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
В Минпромторге назвали главную задачу для торговли с Китаем
Замглавы Минпромторга Чекушов: экспорт высокотехнологичной продукции должен расти
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной задачей для развития торговли с Китаем является увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рассказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2026.
"Основная задача в работе с Китаем у нас увеличивать долю высокотехнологичной продукции в экспорте, потому что сегодня китайские партнеры в основном нам поставляют как раз товары с высокой добавленной стоимостью, а мы все еще пока экспортируем в основном наши природные ресурсы и товары в низкой степенью переработки", - сказал Чекушов.
Он добавил, что рост экспорта высокотехнологичной продукции касается не только товаров машиностроительного сектора, но химической промышленности, в том числе, косметики и бытовой химии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.