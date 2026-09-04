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В Минсельхозе рассказали об урожае яблок в России

В Минсельхозе рассказали об урожае яблок в России - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали об урожае яблок в России

Урожай яблок в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,1 миллиона тонн, при том что по итогам 2025 года он составил рекордные 2 миллиона тонн,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T03:48+0300

2026-09-04T03:48+0300

2026-09-04T03:48+0300

россия

промышленность

владимир путин

минсельхоз

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Урожай яблок в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,1 миллиона тонн, при том что по итогам 2025 года он составил рекордные 2 миллиона тонн, сообщил Минсельхоз РФ. Накануне на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин указал на нехватку яблок в стране и заявил, что необходимо работать над увеличением их производства. "Стоит отметить, что по итогам текущего года ожидается урожай около 2,1 миллиона тонн яблок. При этом за последние пять лет их производство в организованном секторе выросло в 1,7 раза", - говорится в сообщении Минсельхоза. "По итогам 2025 года, несмотря на неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах, производство яблок в организованном секторе достигло рекордных 2 млн тонн (в 2024 году - 1,8 млн тонн). Самообеспеченность увеличилась до 85,5%. К 2028 году этот показатель планируется довести до 100%", - отметили в ведомстве. Там добавили, что по поручению президента России Минсельхоз ведет работу по увеличению производства фруктов и ягод и достижению целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности. По данным ведомства, в последние годы отрасль садоводства в России сохраняет стабильную положительную динамику. Одним из ключевых факторов ее развития являются меры государственной поддержки, в том числе направленные на закладку и уход за многолетними насаждениями. "С начала реализации программы заложено 176,3 тысячи гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений, включая питомники. Из них 113,7 тысячи гектаров, или 64,5%, – сады интенсивного типа. По мере вступления новых садов и ягодных плантаций в плодоношение растет и объем производства", - добавили в министерстве.

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россия, промышленность, владимир путин, минсельхоз