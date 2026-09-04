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Минсельхоз рассказал, как в России решается проблема с реализацией зерна

Минсельхоз рассказал, как в России решается проблема с реализацией зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал, как в России решается проблема с реализацией зерна

Минсельхоз России на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:13+0300

2026-09-04T16:13+0300

2026-09-04T16:15+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев, рассказала глава ведомства Оксана Лут. "В акватории Азово-Черноморского бассейна есть сложности, связанные с вывозом сельхозпродукции. В этой связи правительство уже выпустило ряд мер поддержки и, соответственно, сейчас министерство сельского хозяйства с курирующим вице-премьером готовят дополнительные меры поддержки для наших аграриев", - сказала Лут на оперштабе ведомства по проведению сезонных полевых работ. В первую очередь, Лут упомянула переориентацию экспортных потоков на другие направления. "Для того, чтобы субсидировать новые логистические маршруты, правительством было одобрено распоряжение о выделении 9,7 миллиарда рублей на субсидии по ж/д тарифу. Эти деньги уже доведены и, собственно, сейчас активно уже субсидируются перевозки зерновых до портов и до соответствующих точек перехода сухопутных", - отметила глава ведомства. Кроме того, Лут напомнила, что решением подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию было принято решение о моратории на уплату экспортных пошлин на зерновые и заморозке пошлины на подсолнечное масло и шрот. "Мы ждем выход постановления в ближайшее время, но в любом случае эти меры будут распространяться с 1 сентября, то есть уже с прошедшего времени", - уточнила министр. Также в проработке находится ряд дополнительных мер для поддержки финансовой устойчивости аграриев. Одна из них - пролонгация льготных кредитов и лизинга - предложение уже в внесено в правительство, добавила Лут. Вторая мера: погектарная поддержка озимого сева для тех регионов, которые его проводят. "И отдельные меры мы сейчас смотрим с возможностью проработки моратория на банкротство хозяйствам в течение сезона и сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя, что, наверное, может быть, будет характерно для южных регионов в связи с временными сложностями с реализацией зерна", - сообщила глава Минсельхоза. Помимо этого, сейчас в проработке находятся закупочные интервенции зерна. "Касаться они будут, скорее всего, южных регионов, объем, который мы смотрим, от 1 до 3 миллионов тонн. Рассчитываем, что комплекс этих мер позволит поддержать рентабельность аграриев и обеспечить необходимый сев", - заключила Лут. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, оксана лут, минсельхоз