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В Минске начали реконструкцию старинных мельницы и часовни
В Минске начали реконструкцию старинных мельницы и часовни - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Минске начали реконструкцию старинных мельницы и часовни
Реконструкция старинных мельницы и часовни в Лошицком парке в Минске стартовала в Белоруссии, сообщает государственное производственное объединение... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:09+0300
2026-09-04T15:09+0300
2026-09-04T15:09+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Реконструкция старинных мельницы и часовни в Лошицком парке в Минске стартовала в Белоруссии, сообщает государственное производственное объединение "Минскстрой".
"В Лошицком усадебно-парковом комплексе начались работы по реконструкции мельницы и каплицы (часовни - ред.)... Началось усиление фундаментов мельницы: они армируются и бетонируются снаружи и изнутри", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Минскстроя".
Отмечается, что фундаменты сохранившегося фрагмента часовни и утраченной части здания из бутового камня уже открыты в ходе реконструкции, их также усилят снаружи и изнутри. Кроме того, на объектах работают археологи.
По информации Минского городского исполкома, Лошицкий парк - один из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся памятников подобного рода в Белоруссии, вокруг которого ходят множества легенд и преданий. Недалеко от усадьбы расположено древнее селище X века, материалы раскопок которого говорят о том, что Лошица возникла в одно время с Минском. Расцвет усадьбы пришелся на конец ХIX – начало ХХ века, когда там появились современный винокуренный завод, здание которого дошло и до наших дней, а также две новые водяные мельницы. События Первой и Второй мировых войн, а также Октябрьской революции принесли усадьбе множество разрушений, в том числе пострадала часовня ХVIII века, от которой остались только фрагменты стен.
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бизнес, общество , белоруссия, минск
Бизнес, Общество , БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
В Минске начали реконструкцию старинных мельницы и часовни
В Минске начали реконструкцию старинных мельницы и часовни в Лошицком парке
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Реконструкция старинных мельницы и часовни в Лошицком парке в Минске стартовала в Белоруссии, сообщает государственное производственное объединение "Минскстрой".
"В Лошицком усадебно-парковом комплексе начались работы по реконструкции мельницы и каплицы (часовни - ред.)... Началось усиление фундаментов мельницы: они армируются и бетонируются снаружи и изнутри", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Минскстроя".
Отмечается, что фундаменты сохранившегося фрагмента часовни и утраченной части здания из бутового камня уже открыты в ходе реконструкции, их также усилят снаружи и изнутри. Кроме того, на объектах работают археологи.
По информации Минского городского исполкома, Лошицкий парк - один из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся памятников подобного рода в Белоруссии, вокруг которого ходят множества легенд и преданий. Недалеко от усадьбы расположено древнее селище X века, материалы раскопок которого говорят о том, что Лошица возникла в одно время с Минском. Расцвет усадьбы пришелся на конец ХIX – начало ХХ века, когда там появились современный винокуренный завод, здание которого дошло и до наших дней, а также две новые водяные мельницы. События Первой и Второй мировых войн, а также Октябрьской революции принесли усадьбе множество разрушений, в том числе пострадала часовня ХVIII века, от которой остались только фрагменты стен.