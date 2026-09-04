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Мьянма активно готовит инженеров при поддержке России

Мьянма активно готовит инженеров при поддержке России - 04.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма активно готовит инженеров при поддержке России

Мьянма активно готовит специалистов-инженеров при поддержке России, к настоящему моменту обучение в РФ получили в общей сложности уже около семи тысяч граждан... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:30+0300

2026-09-04T11:30+0300

2026-09-04T11:30+0300

технологии

россия

мьянма

владивосток

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мьянма активно готовит специалистов-инженеров при поддержке России, к настоящему моменту обучение в РФ получили в общей сложности уже около семи тысяч граждан республики, сказал РИА Новости министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Развитие человеческих ресурсов имеет для энергетической отрасли крайне важное значение, и прежде всего нам нужны инженеры и специалисты в области геологии. Таких специалистов мы готовим как внутри Мьянмы, так и при поддержке России, где многие наши студенты обучаются по инженерным специальностям", - сказал У Ко Ко Луин. Министр добавил, что мьянманские студенты также обучаются в России естественным наукам и по направлениям, связанным с атомной энергетикой, являющейся для самой Мьянмы сравнительно новой областью. "На сегодняшний день около семи тысяч граждан Мьянмы прошли обучение в России, многие из них получили ученые степени и затем вернулись работать на благо своей страны", - подчеркнул он. У Ко Ко Луин пояснил, что сам изучал инженерные дисциплины в Янгонском технологическом университете, построенном в столице республики при содействии РФ. Министр отметил, что время обучения он вместе с другими студентами использовал оборудование, установленное российской стороной, а в университете также преподавали российские специалисты. Он подчеркнул, что до сих пор использует полученные там инженерные знания на благо своей страны. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, мьянма, владивосток, вэф