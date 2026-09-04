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На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля

На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля - 04.09.2026, ПРАЙМ

На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие с последующим опрокидыванием легкового автомобиля произошло на внешней стороне 7-го километра МКАД, движение в районе аварии... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T18:53+0300

2026-09-04T18:53+0300

2026-09-04T18:53+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с последующим опрокидыванием легкового автомобиля произошло на внешней стороне 7-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено на пять километров, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На внешней стороне 7-го километра МКАД (в районе съезда 7В) произошло ДТП с последующим опрокидыванием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. В дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено на пять километров. Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

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