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На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение
На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение - 04.09.2026, ПРАЙМ
На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение
Движение восстановили на внешней стороне 7-го километра МКАД после ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:50+0300
2026-09-04T19:50+0300
2026-09-04T19:50+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Движение восстановили на внешней стороне 7-го километра МКАД после ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с последующим опрокидыванием легкового автомобиля произошло на внешней стороне 7-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено на пять километров.
"Движение на внешней стороне 7-го километра МКАД (в районе съезда 7В) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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бизнес, россия
На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение
Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на внешней стороне 7-го километра МКАД
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Движение восстановили на внешней стороне 7-го километра МКАД после ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с последующим опрокидыванием легкового автомобиля произошло на внешней стороне 7-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено на пять километров.
"Движение на внешней стороне 7-го километра МКАД (в районе съезда 7В) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.