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На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение

На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение - 04.09.2026, ПРАЙМ

На внешней стороне 7-го километра МКАД восстановили движение

Движение восстановили на внешней стороне 7-го километра МКАД после ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T19:50+0300

2026-09-04T19:50+0300

2026-09-04T19:50+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Движение восстановили на внешней стороне 7-го километра МКАД после ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с последующим опрокидыванием легкового автомобиля произошло на внешней стороне 7-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено на пять километров. "Движение на внешней стороне 7-го километра МКАД (в районе съезда 7В) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.

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