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Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание

Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание - 04.09.2026, ПРАЙМ

Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание

Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:38+0300

2026-09-04T13:38+0300

2026-09-04T13:46+0300

россия

норвегия

владимир путин

нафтогаз украины

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. "Стороны и любое иное лицо, чьи интересы затронуты, могут обратиться в окружной суд Норд-Тромс и Сенья и потребовать последующего устного слушания по вопросу об аресте", - сказано в документе. Там уточняется, что возможное последующее слушание не предполагает возможности подачи апелляции. Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

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россия, норвегия, владимир путин, нафтогаз украины