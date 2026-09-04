https://1prime.ru/20260904/molchanov-873034810.html
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание - 04.09.2026, ПРАЙМ
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание
Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:38+0300
2026-09-04T13:38+0300
2026-09-04T13:46+0300
россия
норвегия
владимир путин
нафтогаз украины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873034810.jpg?1788518770
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. "Стороны и любое иное лицо, чьи интересы затронуты, могут обратиться в окружной суд Норд-Тромс и Сенья и потребовать последующего устного слушания по вопросу об аресте", - сказано в документе. Там уточняется, что возможное последующее слушание не предполагает возможности подачи апелляции. Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, владимир путин, нафтогаз украины
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание
Стороны дела по аресту судна "Профессор Молчанов" могут запросить устное слушание
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
"Стороны и любое иное лицо, чьи интересы затронуты, могут обратиться в окружной суд Норд-Тромс и Сенья и потребовать последующего устного слушания по вопросу об аресте", - сказано в документе.
Там уточняется, что возможное последующее слушание не предполагает возможности подачи апелляции.
Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.