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Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание - 04.09.2026, ПРАЙМ
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание
Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:38+0300
2026-09-04T13:46+0300
россия
норвегия
владимир путин
нафтогаз украины
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. "Стороны и любое иное лицо, чьи интересы затронуты, могут обратиться в окружной суд Норд-Тромс и Сенья и потребовать последующего устного слушания по вопросу об аресте", - сказано в документе. Там уточняется, что возможное последующее слушание не предполагает возможности подачи апелляции. Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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россия, норвегия, владимир путин, нафтогаз украины
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
13:38 04.09.2026 (обновлено: 13:46 04.09.2026)
 
Стороны дела по аресту Норвегией судна могут запросить устное слушание

Стороны дела по аресту судна "Профессор Молчанов" могут запросить устное слушание

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стороны дела, по которому Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов", могут запросить последующее устное слушание, говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
"Стороны и любое иное лицо, чьи интересы затронуты, могут обратиться в окружной суд Норд-Тромс и Сенья и потребовать последующего устного слушания по вопросу об аресте", - сказано в документе.
Там уточняется, что возможное последующее слушание не предполагает возможности подачи апелляции.
Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
 
РОССИЯНОРВЕГИЯВладимир ПутинНафтогаз Украины
 
 
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