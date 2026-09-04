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В Молдавии сократили срок лицензирования импорта зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии сократили срок лицензирования импорта зерна
В Молдавии сократили срок лицензирования импорта зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Молдавии сократили срок лицензирования импорта зерна
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:02+0300
2026-09-04T13:02+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
молдавия
кишинев
киев
сергей иванов
пдс
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КИШИНЕВ, 4 сен — ПРАЙМ. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления, сообщил лидер ПДС, спикер молдавского парламента Игорь Гросу. Молдавский депутат Сергей Иванов ранее выступил с законодательной инициативой, которая предполагает срок введения лицензирования на импорт зерновых и масличных культур до 31 декабря 2027 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Правительство Молдавии согласилось с депутатской инициативой, но лишь до 31 октября 2026 года и без возможности продления механизма. Проект закона был одобрен на заседании парламента в первом чтении в четверг, во втором и окончательном - в пятницу. Однако оппозиция отказалась в пятницу участвовать в голосовании из-за того, что дата завершения лицензирования поменялась с 31 декабря 2027 года на 31 октября 2026 года. "Законопроект о временном лицензировании импорта зерновых и масличных культур принят во втором чтении голосами 53 депутатов", - заявил Гросу во время заседания, трансляция которого ведется в прямом эфире на сайте парламента. Все депутаты, отдавшие свой голос в пользу продления лицензирования лишь до 31 октября, являются представителями правящей партии. Оппозиция возмутилась, что был сокращен срок лицензирования, а также тем, что из комиссии, которая будет выдавать лицензии, убрали профильные ассоциации аграриев. "Вы хотя бы знаете, когда начинается уборка урожая, когда она заканчивается и каковы логистические возможности Республики Молдова? Какова логика того, что это решение действует только до 31 октября, без права его продления правительством?" - задал вопрос на обсуждении законопроекта в пятницу депутат от партии "Демократия дома", фермер Сергей Стефанко. Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур. Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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40
сельское хозяйство, мировая экономика, молдавия, кишинев, киев, сергей иванов, пдс
Сельское хозяйство, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Киев, Сергей Иванов, ПДС
13:02 04.09.2026
 
В Молдавии сократили срок лицензирования импорта зерна

Правящая партия Молдавии одобрила лицензирование импорта зерна до 31 октября

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КИШИНЕВ, 4 сен — ПРАЙМ. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления, сообщил лидер ПДС, спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
Молдавский депутат Сергей Иванов ранее выступил с законодательной инициативой, которая предполагает срок введения лицензирования на импорт зерновых и масличных культур до 31 декабря 2027 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Правительство Молдавии согласилось с депутатской инициативой, но лишь до 31 октября 2026 года и без возможности продления механизма. Проект закона был одобрен на заседании парламента в первом чтении в четверг, во втором и окончательном - в пятницу. Однако оппозиция отказалась в пятницу участвовать в голосовании из-за того, что дата завершения лицензирования поменялась с 31 декабря 2027 года на 31 октября 2026 года.
"Законопроект о временном лицензировании импорта зерновых и масличных культур принят во втором чтении голосами 53 депутатов", - заявил Гросу во время заседания, трансляция которого ведется в прямом эфире на сайте парламента.
Все депутаты, отдавшие свой голос в пользу продления лицензирования лишь до 31 октября, являются представителями правящей партии. Оппозиция возмутилась, что был сокращен срок лицензирования, а также тем, что из комиссии, которая будет выдавать лицензии, убрали профильные ассоциации аграриев.
"Вы хотя бы знаете, когда начинается уборка урожая, когда она заканчивается и каковы логистические возможности Республики Молдова? Какова логика того, что это решение действует только до 31 октября, без права его продления правительством?" - задал вопрос на обсуждении законопроекта в пятницу депутат от партии "Демократия дома", фермер Сергей Стефанко.
Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур.
Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаМОЛДАВИЯКишиневКиевСергей ИвановПДС
 
 
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