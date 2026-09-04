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Доходность валютных облигаций вырвалась вперёд - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Доходность валютных облигаций вырвалась вперёд
Доходность валютных облигаций вырвалась вперёд - 04.09.2026, ПРАЙМ
Доходность валютных облигаций вырвалась вперёд
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:04+0300
2026-09-04T15:04+0300
мнения аналитиков
финансы
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центральные банки
"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
2026
Максим Плешков
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Максим Плешков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870980801_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c992d4588396875157c59cd383337042.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
15:04 04.09.2026
 
Доходность валютных облигаций вырвалась вперёд

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    Росстат зафиксировал дефляцию в размере 0,01% за период с 25 по 31 августа после роста цен на 0,01% неделей ранее. Это четвёртая дефляционная неделя из последних пяти. За август потребительские цены снизились на 0,08%, а с начала года выросли на 4,67%. Годовая инфляция, рассчитанная на основе недельных данных, ускорилась до 6,32% с 6,23% неделей ранее и 5,98% по итогам июля.
  2. 2.
    По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в июле замедлился до 0,6% г/г после 1,7% г/г в июне. По итогам января–июля экономика также выросла на 0,6% г/г
  3. 3.
    Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях (PMI Manufacturing) в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле. Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение деловой активности: выпуск и новые заказы сократились впервые за три месяца на фоне слабого клиентского спроса
  4. 4.
    Сентябрьский макроопрос Банка России стал умеренно негативным фактором для длинных ОФЗ с фиксированным купоном. Прогноз инфляции на конец 2026 года повышен до 6,6%, а прогноз средней ключевой ставки на 2027 год — до 12,4%. Одновременно аналитики ухудшили прогноз дефицита консолидированного бюджета: до 3,5% ВВП в 2026 году и до 2,6% ВВП в 2027 году. Это предполагает сохранение повышенного объёма предложения государственного долга

Рублевые облигации

  1. 1.
    Индекс RGBI остаётся на уровне предыдущей недели. В ближайшее время мы не ожидаем существенной динамики индекса до следующего заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 11 сентября 2026 года
  2. 2.
    2 сентября Минфин впервые после июльской паузы разместил ОФЗ‑ПК 29031 с погашением 29 июля 2042 года. При спросе 1,425 трлн руб. был размещён весь предложенный объём — 1 трлн руб. по номиналу; выручка составила 938,9 млрд руб. Высокий спрос подтвердил интерес инвесторов к флоатерам и способность Минфина привлекать значительные объёмы заимствований. В то же время размещение не оказало заметной поддержки RGBI: рынок может воспринимать сделку и как подтверждение спроса на государственный долг, и как индикатор существенной потребности бюджета в дальнейшем финансировании
  3. 3.
    Кредитные спреды неделя к неделе практически не изменились

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,56

15,60

15,3

13,8

Корпоративные облигации (YTM)

15,61

15,70

15,27

16,3

График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    Главный итог: за неделю рубль потерял около 3% к доллару и юаню. Это повышает риск переноса валютного ослабления в цены импортных товаров, автокомпонентов, электроники, оборудования и части продовольствия с лагом в несколько недель или месяцев
  2. 2.
    Дополнительный фактор давления — покупки валюты по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября Минфин планировал ежедневно направлять на валюту и золото 6,5 млрд руб., или в сумме около 136,2 млрд руб
  3. 3.
    Доходности по валютным облигациям значительно выросли на фоне девальвации рубля. Так на вчерашний день доходность по индексу замещающих облигациям составила 10,2%, а по юаневым 8,8%

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

84,06 (ранее 83,6)

EUR/RUB

96,16 (ранее 96,2)

CNY/RUB

12,5 (ранее 12,5)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

10,2

9,7

9,0

7,2

Юаневые облигации (YTM)

8,9

8,3

8,1

5,5

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

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