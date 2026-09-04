Доходность валютных облигаций вырвалась вперёд

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.Росстат зафиксировал дефляцию в размере 0,01% за период с 25 по 31 августа после роста цен на 0,01% неделей ранее. Это четвёртая дефляционная неделя из последних пяти. За август потребительские цены снизились на 0,08%, а с начала года выросли на 4,67%. Годовая инфляция, рассчитанная на основе недельных данных, ускорилась до 6,32% с 6,23% неделей ранее и 5,98% по итогам июля.
- 2.По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в июле замедлился до 0,6% г/г после 1,7% г/г в июне. По итогам января–июля экономика также выросла на 0,6% г/г
- 3.Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях (PMI Manufacturing) в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле. Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение деловой активности: выпуск и новые заказы сократились впервые за три месяца на фоне слабого клиентского спроса
- 4.Сентябрьский макроопрос Банка России стал умеренно негативным фактором для длинных ОФЗ с фиксированным купоном. Прогноз инфляции на конец 2026 года повышен до 6,6%, а прогноз средней ключевой ставки на 2027 год — до 12,4%. Одновременно аналитики ухудшили прогноз дефицита консолидированного бюджета: до 3,5% ВВП в 2026 году и до 2,6% ВВП в 2027 году. Это предполагает сохранение повышенного объёма предложения государственного долга
Рублевые облигации
- 1.Индекс RGBI остаётся на уровне предыдущей недели. В ближайшее время мы не ожидаем существенной динамики индекса до следующего заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 11 сентября 2026 года
- 2.2 сентября Минфин впервые после июльской паузы разместил ОФЗ‑ПК 29031 с погашением 29 июля 2042 года. При спросе 1,425 трлн руб. был размещён весь предложенный объём — 1 трлн руб. по номиналу; выручка составила 938,9 млрд руб. Высокий спрос подтвердил интерес инвесторов к флоатерам и способность Минфина привлекать значительные объёмы заимствований. В то же время размещение не оказало заметной поддержки RGBI: рынок может воспринимать сделку и как подтверждение спроса на государственный долг, и как индикатор существенной потребности бюджета в дальнейшем финансировании
- 3.Кредитные спреды неделя к неделе практически не изменились
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
15,56
15,60
15,3
13,8
Корпоративные облигации (YTM)
15,61
15,70
15,27
16,3
Валютные облигации
- 1.Главный итог: за неделю рубль потерял около 3% к доллару и юаню. Это повышает риск переноса валютного ослабления в цены импортных товаров, автокомпонентов, электроники, оборудования и части продовольствия с лагом в несколько недель или месяцев
- 2.Дополнительный фактор давления — покупки валюты по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября Минфин планировал ежедневно направлять на валюту и золото 6,5 млрд руб., или в сумме около 136,2 млрд руб
- 3.Доходности по валютным облигациям значительно выросли на фоне девальвации рубля. Так на вчерашний день доходность по индексу замещающих облигациям составила 10,2%, а по юаневым 8,8%
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
84,06 (ранее 83,6)
EUR/RUB
96,16 (ранее 96,2)
CNY/RUB
12,5 (ранее 12,5)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
10,2
9,7
9,0
7,2
Юаневые облигации (YTM)
8,9
8,3
8,1
5,5
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