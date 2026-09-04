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Курс юаня к рублю в начале дня перешел к небольшому росту

Курс юаня к рублю в начале дня перешел к небольшому росту - 04.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в начале дня перешел к небольшому росту

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы переходит к небольшому росту после снижения на старте, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:40+0300

2026-09-04T11:40+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы переходит к небольшому росту после снижения на старте, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.26 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,93рубля. Начала торги китайская валюта снижением на 4 копейки. "На фоне предстоящего снижения объемов покупок валюты по бюджетному правилу часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. Это будет способствовать дальнейшему смещению юаня к середине диапазона 12,5-13 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Дополнительной поддержкой для рубля в ближайшие недели может стать постепенное восстановление предложения иностранной валюты, чему будет способствовать поступление выручки от продажи нефти во второй половине июля - августе, добавляет он. "В начале сентября доллар перешел в торговые рамки 83-89,5 рубля. При этом по евро ожидаем продолжения колебания в границах 96-103 рубля. До начала следующей недели по юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля", - прогнозирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".

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рынок, торги, богдан зварич, псб