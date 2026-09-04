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В Москве в День знаний спрос на поездки в такси вырос на 11%

В Москве в День знаний спрос на поездки в такси вырос на 11% - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Москве в День знаний спрос на поездки в такси вырос на 11%

Спрос на поездки в такси в День знаний у москвичей был на 11% выше, чем в обычные летние дни, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:03+0300

2026-09-04T11:03+0300

2026-09-04T11:03+0300

бизнес

россия

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на поездки в такси в День знаний у москвичей был на 11% выше, чем в обычные летние дни, сообщили в столичном департаменте транспорта. "День знаний без опозданий: как такси помогало москвичам в первый учебный день. Вместе с Яндекс Такси делимся интересной статистикой. В отличие от обычных летних дней, спрос на поездки увеличился на 11%", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". Кроме того, как отметили в дептрансе, до 30% выросло количество заказов в тарифе "Детский". Также водители нашли и вернули 1,5 тысячи детских вещей в салоне автомобилей такси. "Такси - важная часть транспортной системы столицы. Сервисом ежедневно пользуются более 1,66 миллиона пассажиров, в том числе семьи с детьми. Продолжим развивать это направление и делать поездки еще комфортнее и безопаснее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

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бизнес, россия, общество , москва, сергей собянин