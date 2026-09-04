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"Москвич" запустил тестовое производство автомобиля М70

"Москвич" запустил тестовое производство автомобиля М70 - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Москвич" запустил тестовое производство автомобиля М70

Автомобильный завод "Москвич" запустил тестовое производство автомобиля М70 по технологии мелкоузловой сборки, сообщили в компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:26+0300

2026-09-04T10:26+0300

2026-09-04T10:26+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" запустил тестовое производство автомобиля М70 по технологии мелкоузловой сборки, сообщили в компании. "На московском автомобильном заводе "Москвич" начался новый этап подготовки производства "Москвич" М70 по технологии мелкоузловой сборки (CKD)", - говорится в сообщении. "На предприятии приступили к сборке первого кузова модели, который позволит проверить технологические процессы и документацию перед переходом к выпуску предсерийной партии автомобилей", - уточняет производитель. Для организации мелкоузловой сборки "Москвич" М70 на заводе модернизируют сварочное, окрасочное и сборочное производства, что позволит предприятию самостоятельного выполнять полный комплекс этих операций. "Сборка первого кузова - один из важнейших этапов проекта мелкоузлового производства "Москвич М70". Сейчас наша задача не просто собрать автомобиль, а детально проверить на практике все технологические процессы, которые были разработаны на этапе подготовки проекта", - отметил заместитель директора по проектам и инженерии серийной жизни АО МАЗ "Москвич" Максим Клюшкин. В пресс службе уточнили, что следующим этапом станет производство на заводе партии автомобилей М70, которая будет направлена на сертификационные, контрольные и испытательные процедуры. "После подтверждения результатов внутренних проверок и прохождения необходимых внешних процедур предприятие сможет перейти к массовому производству модели по технологии CKD", - заверили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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