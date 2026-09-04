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Мьянма планирует импортировать из России газ и минеральные удобрения

Мьянма планирует импортировать из России газ и минеральные удобрения - 04.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма планирует импортировать из России газ и минеральные удобрения

Мьянма планирует помимо нефти и нефтепродуктов импортировать из России сжиженный природный газ и минеральные удобрения, сообщил РИА Новости на полях Восточного... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:09+0300

2026-09-04T13:09+0300

2026-09-04T13:09+0300

газ

россия

мьянма

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Мьянма планирует помимо нефти и нефтепродуктов импортировать из России сжиженный природный газ и минеральные удобрения, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин. "Одним из направлений сотрудничества является импорт из России нефти и нефтепродуктов, прежде всего бензина и дизельного топлива. Мы также планируем импортировать из России сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ и минеральные удобрения по приемлемым ценам", - подчеркнул он. По словам министра, этот процесс уже начался, а энергетика остается одним из основных практических направлений сотрудничества двух стран. У Ко Ко Луин напомнил, что 18 апреля 2026 года российский инвестиционный фонд и министерство электричества и энергетики Мьянмы подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере энергетики. Для реализации достигнутых договоренностей был также подписан соответствующий протокол, в рамках которого сейчас ведется совместная работа. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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газ, россия, мьянма, владивосток, вэф