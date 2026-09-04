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Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25% - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:30+0300
2026-09-04T10:47+0300
финансы
банки
казахстан
астана
нацбанк
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АСТАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора."Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 23 октября 2026 года в 12.00 по времени Астаны (10.00 мск).По данным Нацбанка Казахстана, прогноз по инфляции на 2026 год не претерпел изменений: она ожидается в диапазоне 9-11%."Замедлению роста цен будут способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные условия и крепкий обменный курс тенге. Дополнительное сдерживающее влияние окажет завершающий этап повышения минимальных резервных требований к банкам в сентябре 2026 года", - добавляет регулятор.В Нацбанке Казахстана отмечают, что баланс рисков инфляции остается смещенным в проинфляционную сторону. Сообщается, что основные риски связаны с расширением внутреннего спроса на фоне усиления фискального импульса, незаякоренными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на горюче-смазочные материалы и тарифов ЖКУ.Внешние риски обусловлены ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители ввиду возможного усиления геополитической напряженности."Во внешнем секторе ситуация остается нестабильной. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает внешнее инфляционное давление", - говорится в сообщении.Регулятор добавил, что в этих условиях риторика ведущих центральных банков сохраняет жесткий характер.
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финансы, банки, казахстан, астана, нацбанк
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, Астана, Нацбанк
10:30 04.09.2026 (обновлено: 10:47 04.09.2026)
 
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%

Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%

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АСТАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 23 октября 2026 года в 12.00 по времени Астаны (10.00 мск).
По данным Нацбанка Казахстана, прогноз по инфляции на 2026 год не претерпел изменений: она ожидается в диапазоне 9-11%.
"Замедлению роста цен будут способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные условия и крепкий обменный курс тенге. Дополнительное сдерживающее влияние окажет завершающий этап повышения минимальных резервных требований к банкам в сентябре 2026 года", - добавляет регулятор.
В Нацбанке Казахстана отмечают, что баланс рисков инфляции остается смещенным в проинфляционную сторону. Сообщается, что основные риски связаны с расширением внутреннего спроса на фоне усиления фискального импульса, незаякоренными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на горюче-смазочные материалы и тарифов ЖКУ.
Внешние риски обусловлены ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители ввиду возможного усиления геополитической напряженности.
"Во внешнем секторе ситуация остается нестабильной. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает внешнее инфляционное давление", - говорится в сообщении.
Регулятор добавил, что в этих условиях риторика ведущих центральных банков сохраняет жесткий характер.
 
ФинансыБанкиКАЗАХСТАНАстанаНацбанк
 
 
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