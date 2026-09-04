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Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США - 04.09.2026, ПРАЙМ
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США
Управляющая компания норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предлагает значительно сократить объем вложений в казначейские облигации... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:19+0300
2026-09-04T17:19+0300
2026-09-04T17:19+0300
финансы
сша
норвегия
минфин
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Управляющая компания норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предлагает значительно сократить объем вложений в казначейские облигации США в рамках более масштабной перестройки структуры инвестиций фонда, следует из письма компании в адрес местного Минфина.
"Доля государственных облигаций США снизится, однако данное снижение в определенной степени будет скомпенсировано соответствующим увеличением доли других облигаций США", - говорится в письме.
В соответствии с предложениями УК, доля государственных облигаций США должна снизиться с нынешних 34,1% до 21,9%.
Norges Bank Investment Management (NBIM) - подразделение норвежского центрального банка Norges Bank, отвечающее за оперативное управление государственным пенсионным фондом, более известным как "нефтяной фонд Норвегии". Фонд создан для долгосрочного сохранения и приумножения доходов Норвегии от нефти и газа для нынешних и будущих поколений.
NBIM инвестирует его средства по всему миру в акции, облигации, недвижимость и инфраструктуру возобновляемой энергетики. Объем активов фонда составляет около 2,2–2,3 триллиона долларов, что делает его одним из крупнейших инвестиционных фондов мира.
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финансы, сша, норвегия, минфин
Финансы, США, НОРВЕГИЯ, Минфин
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США
УК Norges Bank Investment Management предлагает снизить объем вложений в гособлигации США
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Управляющая компания норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предлагает значительно сократить объем вложений в казначейские облигации США в рамках более масштабной перестройки структуры инвестиций фонда, следует из письма компании в адрес местного Минфина.
"Доля государственных облигаций США снизится, однако данное снижение в определенной степени будет скомпенсировано соответствующим увеличением доли других облигаций США", - говорится в письме.
В соответствии с предложениями УК, доля государственных облигаций США должна снизиться с нынешних 34,1% до 21,9%.
Norges Bank Investment Management (NBIM) - подразделение норвежского центрального банка Norges Bank, отвечающее за оперативное управление государственным пенсионным фондом, более известным как "нефтяной фонд Норвегии". Фонд создан для долгосрочного сохранения и приумножения доходов Норвегии от нефти и газа для нынешних и будущих поколений.
NBIM инвестирует его средства по всему миру в акции, облигации, недвижимость и инфраструктуру возобновляемой энергетики. Объем активов фонда составляет около 2,2–2,3 триллиона долларов, что делает его одним из крупнейших инвестиционных фондов мира.