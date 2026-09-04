Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/norvegija-873049876.html
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США - 04.09.2026, ПРАЙМ
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США
Управляющая компания норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предлагает значительно сократить объем вложений в казначейские облигации... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:19+0300
2026-09-04T17:19+0300
финансы
сша
норвегия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873049876.jpg?1788531589
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Управляющая компания норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предлагает значительно сократить объем вложений в казначейские облигации США в рамках более масштабной перестройки структуры инвестиций фонда, следует из письма компании в адрес местного Минфина. "Доля государственных облигаций США снизится, однако данное снижение в определенной степени будет скомпенсировано соответствующим увеличением доли других облигаций США", - говорится в письме. В соответствии с предложениями УК, доля государственных облигаций США должна снизиться с нынешних 34,1% до 21,9%. Norges Bank Investment Management (NBIM) - подразделение норвежского центрального банка Norges Bank, отвечающее за оперативное управление государственным пенсионным фондом, более известным как "нефтяной фонд Норвегии". Фонд создан для долгосрочного сохранения и приумножения доходов Норвегии от нефти и газа для нынешних и будущих поколений. NBIM инвестирует его средства по всему миру в акции, облигации, недвижимость и инфраструктуру возобновляемой энергетики. Объем активов фонда составляет около 2,2–2,3 триллиона долларов, что делает его одним из крупнейших инвестиционных фондов мира.
сша
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, норвегия, минфин
Финансы, США, НОРВЕГИЯ, Минфин
17:19 04.09.2026
 
Норвегия предлагает сократить объем вложений в гособлигации США

УК Norges Bank Investment Management предлагает снизить объем вложений в гособлигации США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Управляющая компания норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предлагает значительно сократить объем вложений в казначейские облигации США в рамках более масштабной перестройки структуры инвестиций фонда, следует из письма компании в адрес местного Минфина.
"Доля государственных облигаций США снизится, однако данное снижение в определенной степени будет скомпенсировано соответствующим увеличением доли других облигаций США", - говорится в письме.
В соответствии с предложениями УК, доля государственных облигаций США должна снизиться с нынешних 34,1% до 21,9%.
Norges Bank Investment Management (NBIM) - подразделение норвежского центрального банка Norges Bank, отвечающее за оперативное управление государственным пенсионным фондом, более известным как "нефтяной фонд Норвегии". Фонд создан для долгосрочного сохранения и приумножения доходов Норвегии от нефти и газа для нынешних и будущих поколений.
NBIM инвестирует его средства по всему миру в акции, облигации, недвижимость и инфраструктуру возобновляемой энергетики. Объем активов фонда составляет около 2,2–2,3 триллиона долларов, что делает его одним из крупнейших инвестиционных фондов мира.
 
ФинансыСШАНОРВЕГИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала