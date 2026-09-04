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Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай
Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай - 04.09.2026, ПРАЙМ
Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай
Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:55+0300
2026-09-04T09:55+0300
2026-09-04T09:55+0300
газ
россия
китай
владивосток
александр новак
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "К 2030 году, по нашим оценкам, на Китай придется более 60% всего газового экспорта России", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, владивосток, александр новак, вэф
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай
Новак: более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай