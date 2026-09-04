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Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай

Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай - 04.09.2026, ПРАЙМ

Более 60% российского газового экспорта к 2030 году придется на Китай

Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:55+0300

2026-09-04T09:55+0300

2026-09-04T09:55+0300

газ

россия

китай

владивосток

александр новак

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "К 2030 году, по нашим оценкам, на Китай придется более 60% всего газового экспорта России", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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газ, россия, китай, владивосток, александр новак, вэф