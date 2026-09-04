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Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак
Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак
Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:31+0300
2026-09-04T10:31+0300
газ
россия
китай
владивосток
александр новак
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту страну, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сжиженный природный газ показывает рекордную динамику - за десятилетие объемы выросли более чем в 50 раз, и Россия вошла в тройку ведущих продавцов СПГ на китайском рынке", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Новак добавил, что китайские корпорации участвуют в крупнейших российских проектах в Арктической зоне. Общая задача - обеспечить условия их реализации, и ключевое значение здесь имеет Северный морской путь, открывающий дополнительное окно для энергетических грузов в Китай. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, владивосток, александр новак, вэф
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
10:31 04.09.2026
 
Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак

Новак: поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли более чем в 50 раз

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючевая сессия "Сила Дальнего Востока России "Нефть и газ. Энергомост Россия - АТР"
Ключевая сессия Сила Дальнего Востока России Нефть и газ. Энергомост Россия - АТР - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту страну, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сжиженный природный газ показывает рекордную динамику - за десятилетие объемы выросли более чем в 50 раз, и Россия вошла в тройку ведущих продавцов СПГ на китайском рынке", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Новак добавил, что китайские корпорации участвуют в крупнейших российских проектах в Арктической зоне. Общая задача - обеспечить условия их реализации, и ключевое значение здесь имеет Северный морской путь, открывающий дополнительное окно для энергетических грузов в Китай.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазРОССИЯКИТАЙВладивостокАлександр НовакВЭФ
 
 
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