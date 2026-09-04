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Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак
Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак
Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту страну, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сжиженный природный газ показывает рекордную динамику - за десятилетие объемы выросли более чем в 50 раз, и Россия вошла в тройку ведущих продавцов СПГ на китайском рынке", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Новак добавил, что китайские корпорации участвуют в крупнейших российских проектах в Арктической зоне. Общая задача - обеспечить условия их реализации, и ключевое значение здесь имеет Северный морской путь, открывающий дополнительное окно для энергетических грузов в Китай. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак
Новак: поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли более чем в 50 раз