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Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак

Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ

Поставки российского СПГ в Китай выросли более чем в 50 раз, заявил Новак

Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:31+0300

2026-09-04T10:31+0300

2026-09-04T10:31+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли за десятилетие более чем в 50 раз, Россия вошла в тройку крупнейших его поставщиков в эту страну, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сжиженный природный газ показывает рекордную динамику - за десятилетие объемы выросли более чем в 50 раз, и Россия вошла в тройку ведущих продавцов СПГ на китайском рынке", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Новак добавил, что китайские корпорации участвуют в крупнейших российских проектах в Арктической зоне. Общая задача - обеспечить условия их реализации, и ключевое значение здесь имеет Северный морской путь, открывающий дополнительное окно для энергетических грузов в Китай. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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газ, россия, китай, владивосток, александр новак, вэф