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Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%

Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%

Россия за первое полугодие 2026 года увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:33+0300

2026-09-04T10:33+0300

2026-09-04T10:33+0300

россия

китай

владивосток

александр новак

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие 2026 года увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В нынешнем году спрос восстанавливается – вывоз коксующегося угля за полугодие прибавил 16%", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

владивосток

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россия, китай, владивосток, александр новак, вэф