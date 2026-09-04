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Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16% - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%
Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%
Россия за первое полугодие 2026 года увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:33+0300
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россия
китай
владивосток
александр новак
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие 2026 года увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В нынешнем году спрос восстанавливается – вывоз коксующегося угля за полугодие прибавил 16%", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, владивосток, александр новак, вэф
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
10:33 04.09.2026
 
Россия за полугодие увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%

Новак: Россия за первое полугодие увеличила экспорт угля в Китай на 16 процентов

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие 2026 года увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 16%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В нынешнем году спрос восстанавливается – вывоз коксующегося угля за полугодие прибавил 16%", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯКИТАЙВладивостокАлександр НовакВЭФ
 
 
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