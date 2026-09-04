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Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак
Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак
Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, развивая инфраструктуру трансграничных проектов стран, в частности, необходимо строить и модернизировать... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:39+0300
2026-09-04T10:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, развивая инфраструктуру трансграничных проектов стран, в частности, необходимо строить и модернизировать газо- и нефтепроводы, портовые мощности и энергообъекты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Следующий этап сотрудничества – сделать энергетическую кооперацию еще более устойчивой к внешним факторам. Для этого необходимо развивать инфраструктуру трансграничных проектов – строить и модернизировать газо- и нефтепроводы, портовые мощности, энергообъекты, транспортно-логистические коридоры, вопросы страхования", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, владивосток, александр новак, вэф
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак
Новак: Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию