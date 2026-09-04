https://1prime.ru/20260904/novak-873023979.html

Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак

Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, заявил Новак

Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, развивая инфраструктуру трансграничных проектов стран, в частности, необходимо строить и модернизировать... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:39+0300

2026-09-04T10:39+0300

2026-09-04T10:39+0300

россия

китай

владивосток

александр новак

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873023979.jpg?1788507583

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай нарастят энергетическую кооперацию, развивая инфраструктуру трансграничных проектов стран, в частности, необходимо строить и модернизировать газо- и нефтепроводы, портовые мощности и энергообъекты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Следующий этап сотрудничества – сделать энергетическую кооперацию еще более устойчивой к внешним факторам. Для этого необходимо развивать инфраструктуру трансграничных проектов – строить и модернизировать газо- и нефтепроводы, портовые мощности, энергообъекты, транспортно-логистические коридоры, вопросы страхования", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владивосток, александр новак, вэф