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Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай
Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай - 04.09.2026, ПРАЙМ
Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай
Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:13+0300
2026-09-04T12:14+0300
газ
россия
китай
евразия
владивосток
александр новак
вэф
сила сибири
газопровод "сила сибири"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "К 2030 году, по нашим оценкам, на Китай придется более 60% всего газового экспорта России", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Новак подчеркнул, что газ сегодня рисует новую карту энергетической связанности Евразии. По газопроводу "Сила Сибири" в 2025 году было прокачано 38,8 миллиарда кубометров газа, что на четверть больше, чем годом ранее, и выше контрактных обязательств. "Регулярно обновляются суточные рекорды. Россия является главным поставщиком трубопроводного газа в Китай", - добавил Новак. Он отметил, что следующий шаг - "дальневосточный" маршрут, где начало подачи газа намечено на 2027 год. "Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала" ("Сила Сибири 2" - ред.). Расширение "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута позволит существенно нарастит совокупный объем поставок", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, евразия, владивосток, александр новак, вэф, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕВРАЗИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
12:13 04.09.2026 (обновлено: 12:14 04.09.2026)
 
Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай

Новак: более 60% газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"К 2030 году, по нашим оценкам, на Китай придется более 60% всего газового экспорта России", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Новак подчеркнул, что газ сегодня рисует новую карту энергетической связанности Евразии. По газопроводу "Сила Сибири" в 2025 году было прокачано 38,8 миллиарда кубометров газа, что на четверть больше, чем годом ранее, и выше контрактных обязательств.
"Регулярно обновляются суточные рекорды. Россия является главным поставщиком трубопроводного газа в Китай", - добавил Новак.
Он отметил, что следующий шаг - "дальневосточный" маршрут, где начало подачи газа намечено на 2027 год.
"Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала" ("Сила Сибири 2" - ред.). Расширение "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута позволит существенно нарастит совокупный объем поставок", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазРОССИЯКИТАЙЕВРАЗИЯВладивостокАлександр НовакВЭФСила СибириГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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