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Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай

Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай - 04.09.2026, ПРАЙМ

Более 60% газового экспорта России к 2030 году придется на Китай

Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:13+0300

2026-09-04T12:13+0300

2026-09-04T12:14+0300

газ

россия

китай

евразия

владивосток

александр новак

вэф

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Более 60% всего газового экспорта России к 2030 году будет приходиться на Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "К 2030 году, по нашим оценкам, на Китай придется более 60% всего газового экспорта России", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Новак подчеркнул, что газ сегодня рисует новую карту энергетической связанности Евразии. По газопроводу "Сила Сибири" в 2025 году было прокачано 38,8 миллиарда кубометров газа, что на четверть больше, чем годом ранее, и выше контрактных обязательств. "Регулярно обновляются суточные рекорды. Россия является главным поставщиком трубопроводного газа в Китай", - добавил Новак. Он отметил, что следующий шаг - "дальневосточный" маршрут, где начало подачи газа намечено на 2027 год. "Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала" ("Сила Сибири 2" - ред.). Расширение "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута позволит существенно нарастит совокупный объем поставок", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

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газ, россия, китай, евразия, владивосток, александр новак, вэф, сила сибири, газопровод "сила сибири"