https://1prime.ru/20260904/novostroyki-873006348.html

Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене

Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене - 04.09.2026, ПРАЙМ

Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене

Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T02:02+0300

2026-09-04T02:02+0300

2026-09-04T02:02+0300

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы делают квартиру в новом доме неликвидной, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.По словам эксперта, один из главных рисков — слабая инфраструктура. Если рядом нет школы, детского сада, удобных дорог, а внутри жилого комплекса отсутствует благоустроенный двор и необходимая коммерция, спрос на квартиры будет снижаться. Значение имеют и повседневные сценарии: удобно ли зайти в подъезд с коляской, попасть из дома во двор, воспользоваться лифтом или лестницей. В зоне риска также точечная застройка, которая не создает полноценной жилой среды."Качество жилья становится очевидным в процессе эксплуатации. Имеет смысл изучить реализованные проекты застройщика, оценить качество их строительства и выяснить, кто выступал генеральным подрядчиком", — пояснила Петрова.Отдельный вопрос — инженерия. Решения, которые сегодня уже выглядят устаревшими, например, вертикальные стояки, становятся дополнительным минусом при продаже.При выборе жилья с расчетом на долгий срок стоит обращать внимание на то, из чего и как построен дом. Монолитная конструкция, современные инженерные системы, включая дополнительную водоочистку и энергосберегающие окна, — решения, которые влияют на комфорт и качество эксплуатации. Важны и дополнительные помещения: паркинг и кладовая, которые многие покупают вместе с квартирой, сохраняют практическую ценность и расширяют возможности использования жилья.“Таким образом, при покупке квартиры стоит смотреть на перспективу минимум на несколько лет вперед. Качество жилья раскрывается в процессе эксплуатации, поэтому перед покупкой полезно изучить реализованные проекты застройщика и узнать, кто был генеральным подрядчиком. Это поможет избежать приобретения объекта, который со временем потеряет в цене”, - заключила эксперт.

https://1prime.ru/20260519/novostroyki-870022278.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, строительство