https://1prime.ru/20260904/novostroyki-873006348.html
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене - 04.09.2026, ПРАЙМ
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене
Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T02:02+0300
2026-09-04T02:02+0300
2026-09-04T02:02+0300
недвижимость
бизнес
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/15/870947722_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1187ae7953b0d08bedfbc29ac6fc64f7.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы делают квартиру в новом доме неликвидной, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.По словам эксперта, один из главных рисков — слабая инфраструктура. Если рядом нет школы, детского сада, удобных дорог, а внутри жилого комплекса отсутствует благоустроенный двор и необходимая коммерция, спрос на квартиры будет снижаться. Значение имеют и повседневные сценарии: удобно ли зайти в подъезд с коляской, попасть из дома во двор, воспользоваться лифтом или лестницей. В зоне риска также точечная застройка, которая не создает полноценной жилой среды."Качество жилья становится очевидным в процессе эксплуатации. Имеет смысл изучить реализованные проекты застройщика, оценить качество их строительства и выяснить, кто выступал генеральным подрядчиком", — пояснила Петрова.Отдельный вопрос — инженерия. Решения, которые сегодня уже выглядят устаревшими, например, вертикальные стояки, становятся дополнительным минусом при продаже.При выборе жилья с расчетом на долгий срок стоит обращать внимание на то, из чего и как построен дом. Монолитная конструкция, современные инженерные системы, включая дополнительную водоочистку и энергосберегающие окна, — решения, которые влияют на комфорт и качество эксплуатации. Важны и дополнительные помещения: паркинг и кладовая, которые многие покупают вместе с квартирой, сохраняют практическую ценность и расширяют возможности использования жилья.“Таким образом, при покупке квартиры стоит смотреть на перспективу минимум на несколько лет вперед. Качество жилья раскрывается в процессе эксплуатации, поэтому перед покупкой полезно изучить реализованные проекты застройщика и узнать, кто был генеральным подрядчиком. Это поможет избежать приобретения объекта, который со временем потеряет в цене”, - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20260519/novostroyki-870022278.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/15/870947722_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1333f377d326f4aa355ecf015ffdb6c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, строительство
Недвижимость, Бизнес, строительство
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене
Эксперт Петрова объяснила, какие новостройки могут подешеветь
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы делают квартиру в новом доме неликвидной, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.
По словам эксперта, один из главных рисков — слабая инфраструктура. Если рядом нет школы, детского сада, удобных дорог, а внутри жилого комплекса отсутствует благоустроенный двор и необходимая коммерция, спрос на квартиры будет снижаться. Значение имеют и повседневные сценарии: удобно ли зайти в подъезд с коляской, попасть из дома во двор, воспользоваться лифтом или лестницей. В зоне риска также точечная застройка, которая не создает полноценной жилой среды.
"Качество жилья становится очевидным в процессе эксплуатации. Имеет смысл изучить реализованные проекты застройщика, оценить качество их строительства и выяснить, кто выступал генеральным подрядчиком", — пояснила Петрова.
Отдельный вопрос — инженерия. Решения, которые сегодня уже выглядят устаревшими, например, вертикальные стояки, становятся дополнительным минусом при продаже.
При выборе жилья с расчетом на долгий срок стоит обращать внимание на то, из чего и как построен дом. Монолитная конструкция, современные инженерные системы, включая дополнительную водоочистку и энергосберегающие окна, — решения, которые влияют на комфорт и качество эксплуатации. Важны и дополнительные помещения: паркинг и кладовая, которые многие покупают вместе с квартирой, сохраняют практическую ценность и расширяют возможности использования жилья.
"Это не коррекция". Спрос на новостройки в Москве падает, а цены нет
“Таким образом, при покупке квартиры стоит смотреть на перспективу минимум на несколько лет вперед. Качество жилья раскрывается в процессе эксплуатации, поэтому перед покупкой полезно изучить реализованные проекты застройщика и узнать, кто был генеральным подрядчиком. Это поможет избежать приобретения объекта, который со временем потеряет в цене”, - заключила эксперт.