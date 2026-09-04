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Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене - 04.09.2026, ПРАЙМ
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене
Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T02:02+0300
2026-09-04T02:02+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы делают квартиру в новом доме неликвидной, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.По словам эксперта, один из главных рисков — слабая инфраструктура. Если рядом нет школы, детского сада, удобных дорог, а внутри жилого комплекса отсутствует благоустроенный двор и необходимая коммерция, спрос на квартиры будет снижаться. Значение имеют и повседневные сценарии: удобно ли зайти в подъезд с коляской, попасть из дома во двор, воспользоваться лифтом или лестницей. В зоне риска также точечная застройка, которая не создает полноценной жилой среды."Качество жилья становится очевидным в процессе эксплуатации. Имеет смысл изучить реализованные проекты застройщика, оценить качество их строительства и выяснить, кто выступал генеральным подрядчиком", — пояснила Петрова.Отдельный вопрос — инженерия. Решения, которые сегодня уже выглядят устаревшими, например, вертикальные стояки, становятся дополнительным минусом при продаже.При выборе жилья с расчетом на долгий срок стоит обращать внимание на то, из чего и как построен дом. Монолитная конструкция, современные инженерные системы, включая дополнительную водоочистку и энергосберегающие окна, — решения, которые влияют на комфорт и качество эксплуатации. Важны и дополнительные помещения: паркинг и кладовая, которые многие покупают вместе с квартирой, сохраняют практическую ценность и расширяют возможности использования жилья.“Таким образом, при покупке квартиры стоит смотреть на перспективу минимум на несколько лет вперед. Качество жилья раскрывается в процессе эксплуатации, поэтому перед покупкой полезно изучить реализованные проекты застройщика и узнать, кто был генеральным подрядчиком. Это поможет избежать приобретения объекта, который со временем потеряет в цене”, - заключила эксперт.
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4.7
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недвижимость, бизнес, строительство
Недвижимость, Бизнес, строительство
02:02 04.09.2026
 
Покупателям жилья объяснили, какие новостройки будут падать в цене

Эксперт Петрова объяснила, какие новостройки могут подешеветь

© РИА Новости . Пелагия ТихоноваСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Многие ошибочно полагают, что со временем дешеветь может только вторичное жилье. На деле новостройка тоже может потерять в стоимости. О том, какие факторы делают квартиру в новом доме неликвидной, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.
По словам эксперта, один из главных рисков — слабая инфраструктура. Если рядом нет школы, детского сада, удобных дорог, а внутри жилого комплекса отсутствует благоустроенный двор и необходимая коммерция, спрос на квартиры будет снижаться. Значение имеют и повседневные сценарии: удобно ли зайти в подъезд с коляской, попасть из дома во двор, воспользоваться лифтом или лестницей. В зоне риска также точечная застройка, которая не создает полноценной жилой среды.
"Качество жилья становится очевидным в процессе эксплуатации. Имеет смысл изучить реализованные проекты застройщика, оценить качество их строительства и выяснить, кто выступал генеральным подрядчиком", — пояснила Петрова.
Отдельный вопрос — инженерия. Решения, которые сегодня уже выглядят устаревшими, например, вертикальные стояки, становятся дополнительным минусом при продаже.
При выборе жилья с расчетом на долгий срок стоит обращать внимание на то, из чего и как построен дом. Монолитная конструкция, современные инженерные системы, включая дополнительную водоочистку и энергосберегающие окна, — решения, которые влияют на комфорт и качество эксплуатации. Важны и дополнительные помещения: паркинг и кладовая, которые многие покупают вместе с квартирой, сохраняют практическую ценность и расширяют возможности использования жилья.
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"Это не коррекция". Спрос на новостройки в Москве падает, а цены нет
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“Таким образом, при покупке квартиры стоит смотреть на перспективу минимум на несколько лет вперед. Качество жилья раскрывается в процессе эксплуатации, поэтому перед покупкой полезно изучить реализованные проекты застройщика и узнать, кто был генеральным подрядчиком. Это поможет избежать приобретения объекта, который со временем потеряет в цене”, - заключила эксперт.
 
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