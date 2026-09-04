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Объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 5%
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 5% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 5%
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 5% в годовом выражении и составил 81,8 миллиард... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:20+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 5% в годовом выражении и составил 81,8 миллиард долларов, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "За первое полугодие текущего года несырьевой неэнергетический экспорт составил 81,8 миллиарда долларов. Мы приросли на 5% к прошлому году", - сказал он. Чекушов добавил, что такие показатели говорят о востребованности российских товаров за рубежом. Экспорт промышленных товаров в свою очереди составил 58,8 миллиарда долларов, а продукции агропромышленного комплекса - 23 миллиарда долларов. Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 5%
Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии вырос на 5%
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 5% в годовом выражении и составил 81,8 миллиард долларов, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"За первое полугодие текущего года несырьевой неэнергетический экспорт составил 81,8 миллиарда долларов. Мы приросли на 5% к прошлому году", - сказал он.
Чекушов добавил, что такие показатели говорят о востребованности российских товаров за рубежом. Экспорт промышленных товаров в свою очереди составил 58,8 миллиарда долларов, а продукции агропромышленного комплекса - 23 миллиарда долларов.
Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.