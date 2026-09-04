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Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6%

Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6%

Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:20+0300

2026-09-04T12:20+0300

2026-09-04T12:28+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя на 0,3% в месячном выражении.

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бизнес, мировая экономика, евростат