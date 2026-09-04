https://1prime.ru/20260904/obem-873030805.html
Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6%
Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6%
Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:20+0300
2026-09-04T12:20+0300
2026-09-04T12:28+0300
бизнес
мировая экономика
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873030805.jpg?1788514127
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя на 0,3% в месячном выражении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, евростат
Бизнес, Мировая экономика, Евростат
Объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6%
Евростат: объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,6%