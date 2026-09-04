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"Салликит" вложит 38 миллиардов рублей в Нерючинский участок

"Салликит" вложит 38 миллиардов рублей в Нерючинский участок - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Салликит" вложит 38 миллиардов рублей в Нерючинский участок

Правительство Магаданской области и золотодобывающая компания "Салликит" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение об освоении Нерючинской площади... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:19+0300

2026-09-04T08:19+0300

2026-09-04T08:23+0300

магаданская область

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство Магаданской области и золотодобывающая компания "Салликит" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение об освоении Нерючинской площади для вовлечения участка в добычу рудного золота, объем инвестиций составит 38 миллиардов рублей, сообщает региональный кабмин. Нерючинская площадь расположена в Тенькинском районе Магаданской области. Участок числится в государственном фонде недр как перспективная площадь с прогнозным потенциалом для геологоразведки и дальнейшего вовлечения в промышленную добычу рудного золота. "На ВЭФ договорились об освоении Нерючинской площади в Магаданской области. На полях Восточного экономического форума Правительство Магаданской области и ООО "Салликит" подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевым направлением партнерства станет реализация крупного инвестиционного проекта по освоению Нерючинской перспективной площади, расположенной в Тенькинском округе", - сообщает правительство Магаданской области. Поясняется, что правительство региона посодействует компании в предоставлении земельных участков и поможет получить меры господдержки, включая статус регионального инвестиционного проекта (РИП) и преференции ДФО. "Объем частных вложений составит свыше 38 миллиардов рублей, а на новых производственных объектах будет создано более 1100 рабочих мест. В рамках соглашения компания возьмет на себя обязательства по: финансированию проекта, применению современных экологически безопасных технологий, обеспечению устойчивых налоговых поступлений в бюджет региона", - поясняет региональное правительство. Уточняется, что активная фаза работ на Нерючинской площади начнется ориентировочно в 2029-2030 годах. Реализация проекта позволит освоить труднодоступные месторождения полезных ископаемых и существенно увеличить валовой региональный продукт, а также даст мощный импульс социально-экономическому развитию Тенькинского округа и всей Магаданской области. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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магаданская область, владивосток, вэф