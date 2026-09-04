Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/oreshkin-873035271.html
Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин
Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин
Система здравоохранения невозможна без участия человека: врач обладает не только знаниями, но также контекстом заболевания и более глубоко понимает ситуацию... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:41+0300
2026-09-04T13:47+0300
здоровье
общество
владивосток
максим орешкин
вэф
атр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873035271.jpg?1788518863
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Система здравоохранения невозможна без участия человека: врач обладает не только знаниями, но также контекстом заболевания и более глубоко понимает ситуацию ввиду своего опыта, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Без человека в системе здравоохранения сейчас невозможно, потому что врач обладает не только знаниями, но еще и контекстом, более глубоким пониманием ситуации в силу своего опыта, общения с людьми и так далее", - сказал он на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. Орешкин обратил внимание на ненадежность самодиагностики с помощью искусственного интеллекта. "Любой человек сейчас при помощи чат-бота ИИ может, общаясь с ним, выйти практически на любое заболевание - достаточно усидчивости, задавая вопросы, ты найдешь у себя все что угодно. Врач как раз - это тот, кто держит контекст, кто понимает общую картину и может этот процесс структурировать", - пояснил он. Самой качественной, по его словам, диагностика будет в случае совместной работы ИИ и врача-человека. "Если это врач плюс ИИ - то, вероятность качественного диагноза повышается, вероятность ошибки снижается. А значит, эта связка, где есть разные врачи и разные ИИ-агенты, будет давать гораздо более качественный результат", - заключил Орешкин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , владивосток, максим орешкин, вэф, атр
Здоровье, Общество , Владивосток, Максим Орешкин, ВЭФ, АТР
13:41 04.09.2026 (обновлено: 13:47 04.09.2026)
 
Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин

Орешкин: система здравоохранения невозможна без участия человека

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Система здравоохранения невозможна без участия человека: врач обладает не только знаниями, но также контекстом заболевания и более глубоко понимает ситуацию ввиду своего опыта, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Без человека в системе здравоохранения сейчас невозможно, потому что врач обладает не только знаниями, но еще и контекстом, более глубоким пониманием ситуации в силу своего опыта, общения с людьми и так далее", - сказал он на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ.
Орешкин обратил внимание на ненадежность самодиагностики с помощью искусственного интеллекта. "Любой человек сейчас при помощи чат-бота ИИ может, общаясь с ним, выйти практически на любое заболевание - достаточно усидчивости, задавая вопросы, ты найдешь у себя все что угодно. Врач как раз - это тот, кто держит контекст, кто понимает общую картину и может этот процесс структурировать", - пояснил он.
Самой качественной, по его словам, диагностика будет в случае совместной работы ИИ и врача-человека. "Если это врач плюс ИИ - то, вероятность качественного диагноза повышается, вероятность ошибки снижается. А значит, эта связка, где есть разные врачи и разные ИИ-агенты, будет давать гораздо более качественный результат", - заключил Орешкин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ЗдоровьеОбществоВладивостокМаксим ОрешкинВЭФАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала