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Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин

Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ

Система здравоохранения невозможна без участия человека, заявил Орешкин

Система здравоохранения невозможна без участия человека: врач обладает не только знаниями, но также контекстом заболевания и более глубоко понимает ситуацию... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:41+0300

2026-09-04T13:41+0300

2026-09-04T13:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Система здравоохранения невозможна без участия человека: врач обладает не только знаниями, но также контекстом заболевания и более глубоко понимает ситуацию ввиду своего опыта, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Без человека в системе здравоохранения сейчас невозможно, потому что врач обладает не только знаниями, но еще и контекстом, более глубоким пониманием ситуации в силу своего опыта, общения с людьми и так далее", - сказал он на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. Орешкин обратил внимание на ненадежность самодиагностики с помощью искусственного интеллекта. "Любой человек сейчас при помощи чат-бота ИИ может, общаясь с ним, выйти практически на любое заболевание - достаточно усидчивости, задавая вопросы, ты найдешь у себя все что угодно. Врач как раз - это тот, кто держит контекст, кто понимает общую картину и может этот процесс структурировать", - пояснил он. Самой качественной, по его словам, диагностика будет в случае совместной работы ИИ и врача-человека. "Если это врач плюс ИИ - то, вероятность качественного диагноза повышается, вероятность ошибки снижается. А значит, эта связка, где есть разные врачи и разные ИИ-агенты, будет давать гораздо более качественный результат", - заключил Орешкин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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здоровье, общество , владивосток, максим орешкин, вэф, атр