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Орешкин рассказал, как технологии на Дальнем Востоке улучшат жизнь людей - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Орешкин рассказал, как технологии на Дальнем Востоке улучшат жизнь людей
Орешкин рассказал, как технологии на Дальнем Востоке улучшат жизнь людей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин рассказал, как технологии на Дальнем Востоке улучшат жизнь людей
Современные технологии на Дальнем Востоке будут делать жизнь людей кардинально лучше даже в части доставки товаров и цен на продукты в магазинах, однако эффект... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:44+0300
2026-09-04T13:44+0300
россия
дальний восток
анадырь
владивосток
максим орешкин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Современные технологии на Дальнем Востоке будут делать жизнь людей кардинально лучше даже в части доставки товаров и цен на продукты в магазинах, однако эффект от них будет измеряться не только деньгами, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Это не обязательно количество заработанных рублей и так далее. Эффект - это в том числе рост продолжительности жизни, больше свободного времени у людей, улучшение логистической инфраструктуры регионов и так далее. То есть это то, что конкретно влияет на жизнь людей", - сказал он на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. В частности, по словам Орешкина, это должно привести к снижению стоимости жизни людей. "Мы знаем, что когда в городе Анадырь, например, заходишь в магазин в апреле-мае, пока еще новая навигация не началась, все свежие овощи привезены самолетом, с соответствующим ценниками. Ну, слава богу, сейчас начинают появляться тепличные хозяйства. Так вот, внедрение того же искусственного интеллекта в тепличные хозяйства - это то, что может увеличивать урожайность, соответственно, делать доступным те же свежие овощи в таких труднодоступных частях Дальнего Востока", - пояснил он. Орешкин отметил, что сейчас успешно завершается первый этап развития региона, который концентрировался на крупных проектах в разных отраслях - от логистических и горнорудных до сельскохозяйственных, а также на инвестициях в городскую среду. "На следующем этапе экономический рост должен становиться более глубоким. А это означает уже больше технологических компаний, причем это уже не всегда крупные проекты, какие-то малые проекты, инновационные проекты, проекты с экспериментами", - заявил Орешкин. "Поэтому, когда задается вопрос: что будет являться успехом этого эксперимента - успехом будет являться, какое количество компаний технологических, российских и зарубежных пришли на Дальний Восток, чтобы реализовывать свои смелые идеи, инновационные идеи, сколько новых рабочих мест они создали, какое конкретное количество продуктов инноваций реализовано и работает в практике, какой эффект они дают", - пояснил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, анадырь, владивосток, максим орешкин, вэф, атр
РОССИЯ, Дальний Восток, Анадырь, Владивосток, Максим Орешкин, ВЭФ, АТР
13:44 04.09.2026
 
Орешкин рассказал, как технологии на Дальнем Востоке улучшат жизнь людей

Орешкин: технологии на Дальнем Востоке будут делать жизнь людей лучше

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Современные технологии на Дальнем Востоке будут делать жизнь людей кардинально лучше даже в части доставки товаров и цен на продукты в магазинах, однако эффект от них будет измеряться не только деньгами, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Это не обязательно количество заработанных рублей и так далее. Эффект - это в том числе рост продолжительности жизни, больше свободного времени у людей, улучшение логистической инфраструктуры регионов и так далее. То есть это то, что конкретно влияет на жизнь людей", - сказал он на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ.
В частности, по словам Орешкина, это должно привести к снижению стоимости жизни людей.
"Мы знаем, что когда в городе Анадырь, например, заходишь в магазин в апреле-мае, пока еще новая навигация не началась, все свежие овощи привезены самолетом, с соответствующим ценниками. Ну, слава богу, сейчас начинают появляться тепличные хозяйства. Так вот, внедрение того же искусственного интеллекта в тепличные хозяйства - это то, что может увеличивать урожайность, соответственно, делать доступным те же свежие овощи в таких труднодоступных частях Дальнего Востока", - пояснил он.
Орешкин отметил, что сейчас успешно завершается первый этап развития региона, который концентрировался на крупных проектах в разных отраслях - от логистических и горнорудных до сельскохозяйственных, а также на инвестициях в городскую среду.
"На следующем этапе экономический рост должен становиться более глубоким. А это означает уже больше технологических компаний, причем это уже не всегда крупные проекты, какие-то малые проекты, инновационные проекты, проекты с экспериментами", - заявил Орешкин.
"Поэтому, когда задается вопрос: что будет являться успехом этого эксперимента - успехом будет являться, какое количество компаний технологических, российских и зарубежных пришли на Дальний Восток, чтобы реализовывать свои смелые идеи, инновационные идеи, сколько новых рабочих мест они создали, какое конкретное количество продуктов инноваций реализовано и работает в практике, какой эффект они дают", - пояснил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокАнадырьВладивостокМаксим ОрешкинВЭФАТР
 
 
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