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Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин
Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую медицину потребует изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:53+0300
2026-09-04T13:56+0300
технологии
россия
владивосток
москва
максим орешкин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую медицину потребует изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в филиале Наццентра Россия во Владивостоке. Орешкин привел в пример Москву, которая уже имплементирует ИИ в радиологию. "Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача - там задача только получить снимок, и создан специальный центр, где собраны высококвалифицированные специалисты и работают модели искусственного интеллекта, куда стекаются снимки со всех территорий, и где проводится финальный анализ", – рассказал Орешкин. Дальнейшее развитие таких систем, по его словам, позволит "стереть границы" между российскими регионами в здравоохранении. "То есть центр анализа сам может находиться условно в Москве, врачи, которые в нем работают, могут находиться в Владивостоке и работать через облачные технологии удаленно в рамках этого центра и контролировать работу искусственного интеллекта. А снимок может делаться где-то на Чукотке", – пояснил он. "Но для того, чтобы вот такая схема с разными регионами работала, это означает другое регулирование, например, системы обязательного медицинского страхования. Куда придут деньги? Как они попадут к врачу - то есть, вот здесь изменение", - подчеркнул Орешкин.
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технологии, россия, владивосток, москва, максим орешкин, атр
Технологии, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, Максим Орешкин, АТР
13:53 04.09.2026 (обновлено: 13:56 04.09.2026)
 
Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин

Орешкин: внедрение ИИ в российскую медицину потребует изменений в системе ОМС

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую медицину потребует изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в филиале Наццентра Россия во Владивостоке.
Орешкин привел в пример Москву, которая уже имплементирует ИИ в радиологию. "Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача - там задача только получить снимок, и создан специальный центр, где собраны высококвалифицированные специалисты и работают модели искусственного интеллекта, куда стекаются снимки со всех территорий, и где проводится финальный анализ", – рассказал Орешкин.
Дальнейшее развитие таких систем, по его словам, позволит "стереть границы" между российскими регионами в здравоохранении.
"То есть центр анализа сам может находиться условно в Москве, врачи, которые в нем работают, могут находиться в Владивостоке и работать через облачные технологии удаленно в рамках этого центра и контролировать работу искусственного интеллекта. А снимок может делаться где-то на Чукотке", – пояснил он.
"Но для того, чтобы вот такая схема с разными регионами работала, это означает другое регулирование, например, системы обязательного медицинского страхования. Куда придут деньги? Как они попадут к врачу - то есть, вот здесь изменение", - подчеркнул Орешкин.
 
ТехнологииРОССИЯВладивостокМОСКВАМаксим ОрешкинАТР
 
 
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