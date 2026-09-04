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Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин

Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ

Внедрение ИИ в медицину потребует изменений в ОМС, заявил Орешкин

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую медицину потребует изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:53+0300

2026-09-04T13:53+0300

2026-09-04T13:56+0300

технологии

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую медицину потребует изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в филиале Наццентра Россия во Владивостоке. Орешкин привел в пример Москву, которая уже имплементирует ИИ в радиологию. "Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача - там задача только получить снимок, и создан специальный центр, где собраны высококвалифицированные специалисты и работают модели искусственного интеллекта, куда стекаются снимки со всех территорий, и где проводится финальный анализ", – рассказал Орешкин. Дальнейшее развитие таких систем, по его словам, позволит "стереть границы" между российскими регионами в здравоохранении. "То есть центр анализа сам может находиться условно в Москве, врачи, которые в нем работают, могут находиться в Владивостоке и работать через облачные технологии удаленно в рамках этого центра и контролировать работу искусственного интеллекта. А снимок может делаться где-то на Чукотке", – пояснил он. "Но для того, чтобы вот такая схема с разными регионами работала, это означает другое регулирование, например, системы обязательного медицинского страхования. Куда придут деньги? Как они попадут к врачу - то есть, вот здесь изменение", - подчеркнул Орешкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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