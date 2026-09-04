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Орешкин назвал самую востребованную специальность из-за внедрения ИИ

Орешкин назвал самую востребованную специальность из-за внедрения ИИ - 04.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин назвал самую востребованную специальность из-за внедрения ИИ

Внедрение технологий искусственного интеллекта в разные отрасли экономики требует перестройки в работе организаций, поэтому специалисты реинжиниринга... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:09+0300

2026-09-04T14:09+0300

2026-09-04T14:10+0300

технологии

бизнес

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта в разные отрасли экономики требует перестройки в работе организаций, поэтому специалисты реинжиниринга бизнес-процессов под нужды ИИ уже стали самой востребованной позицией на рынке, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Ключевую роль начинают играть люди, которые могут перестроить бизнес-процесс, перестроить организацию, то, как устроена та или иная сфера, и правильно встроить искусственный интеллект, чтобы он работал совместно с людьми и давал максимально эффективный результат", - сказал Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. "Это сейчас самое сложное, это самая большая дефицитная сейчас позиция: инженеры реинжиниринга, те люди, которые занимаются реинжинирингом бизнес-процессов под внедрение искусственного интеллекта", - добавил он. По его словам, многие отрасли ждут серьезные изменения из-за искусственного интеллекта, только в этом случае он принесет значимый результат. "Если ты цифровизируешь хаос, ты на выходе получаешь просто цифровой хаос. Если ты внедряешь искусственный интеллект в тот процесс, который к нему не готов, то ты на выходе получишь хаос, а не практический результат", – сказал Орешкин. Основной камень преткновения, по его словам, сейчас заключается в том, что на рынке есть либо специалисты, которые хорошо разбираются в своих отраслях, но не вполне понимают в ИИ, либо специалисты по ИИ. И эти две группы плохо понимают друг друга. Кроме того, по словам Орешкина, компании, которые будут внедрять ИИ, должны видеть существующие регуляторные ограничения для этих технологий и предлагать властям нужные изменения. Об этом, по его словам, говорил и президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. "Компании, которые будут приходить и пытаться имплементировать такие решения, они должны прийти к региональным властям и сказать, что мы можем сделать вот такую классную историю, но для этого нужно вот такой эксперимент с точки зрения регулирования провести. Где-то финансовые, где-то технические, где-то какие-то еще", - пояснил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, бизнес, владивосток, максим орешкин, владимир путин, вэф, атр