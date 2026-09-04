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Орешкин рассказал, как использует технологии ИИ в повседневной жизни - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Орешкин рассказал, как использует технологии ИИ в повседневной жизни
Орешкин рассказал, как использует технологии ИИ в повседневной жизни - 04.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин рассказал, как использует технологии ИИ в повседневной жизни
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что большие языковые модели значительно упростили повседневную работу с... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:00+0300
2026-09-04T15:46+0300
технологии
бизнес
россия
владивосток
максим орешкин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что большие языковые модели значительно упростили повседневную работу с информацией, в частности ее поиск, анализ и мониторинг. Орешкин, выступая на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ, отметил, что искусственный интеллект перестал быть чем-то аморфным и стал тем, что сопровождает людей каждый день во многих вещах. "Заказываете вы такси - там уже встроен искусственный интеллект, который правильно размещает машины, устанавливает тарифы, алгоритмы и все остальное настраивает. Строите маршрут, как пройти из одной точки в другую, или пользуетесь общественным транспортом - тоже уже используется искусственный интеллект. В здравоохранении используется искусственный интеллект. Везде. То есть искусственный интеллект сейчас тебя окружает практически во всем, что ты делаешь и все большую роль начинает играть", - сказал замглавы администрации президента. На уточняющий вопрос модератора он ответил, что "заказывает такси". "Что касается моей основной повседневной работы, понятно, что большие языковые модели дали очень серьезный скачок с точки зрения более быстрого поиска и мониторинга информации. Когда тебе не нужны посредники в виде или аналитиков, или каких-то информационных агентств и так далее для того, чтобы просто собирать срез того, что происходит", - продолжил Орешкин. Так, он указал, что ИИ помогает с быстрым глубоким поиском и анализом по различным направлениям. "Когда ты можешь воспринимать те же аналитические статьи и понимать, какие важны, какие не важны - какие там выводы содержатся и так далее. (ИИ - ред.) тоже позволяет тебе все быстро перерабатывать", - пояснил Орешкин. Наконец, по словам Орешкина, ИИ позволяет гораздо быстрее делать презентации, составлять планы действий. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, бизнес, россия, владивосток, максим орешкин, вэф, атр
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Максим Орешкин, ВЭФ, АТР, ВЭФ-2026
15:00 04.09.2026 (обновлено: 15:46 04.09.2026)
 
Орешкин рассказал, как использует технологии ИИ в повседневной жизни

Орешкин заявил, что большие языковые модели упростили повседневную работу с информацией

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что большие языковые модели значительно упростили повседневную работу с информацией, в частности ее поиск, анализ и мониторинг.
Орешкин, выступая на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ, отметил, что искусственный интеллект перестал быть чем-то аморфным и стал тем, что сопровождает людей каждый день во многих вещах.
"Заказываете вы такси - там уже встроен искусственный интеллект, который правильно размещает машины, устанавливает тарифы, алгоритмы и все остальное настраивает. Строите маршрут, как пройти из одной точки в другую, или пользуетесь общественным транспортом - тоже уже используется искусственный интеллект. В здравоохранении используется искусственный интеллект. Везде. То есть искусственный интеллект сейчас тебя окружает практически во всем, что ты делаешь и все большую роль начинает играть", - сказал замглавы администрации президента.
На уточняющий вопрос модератора он ответил, что "заказывает такси".
"Что касается моей основной повседневной работы, понятно, что большие языковые модели дали очень серьезный скачок с точки зрения более быстрого поиска и мониторинга информации. Когда тебе не нужны посредники в виде или аналитиков, или каких-то информационных агентств и так далее для того, чтобы просто собирать срез того, что происходит", - продолжил Орешкин.
Так, он указал, что ИИ помогает с быстрым глубоким поиском и анализом по различным направлениям. "Когда ты можешь воспринимать те же аналитические статьи и понимать, какие важны, какие не важны - какие там выводы содержатся и так далее. (ИИ - ред.) тоже позволяет тебе все быстро перерабатывать", - пояснил Орешкин.
Наконец, по словам Орешкина, ИИ позволяет гораздо быстрее делать презентации, составлять планы действий.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ТехнологииБизнесРОССИЯВладивостокМаксим ОрешкинВЭФАТР
 
 
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