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Орешкин объяснил, чем российский подход к ИИ лучше американского

Орешкин объяснил, чем российский подход к ИИ лучше американского - 04.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин объяснил, чем российский подход к ИИ лучше американского

Российский подход к развитию искусственного интеллекта (ИИ) схож с китайским – обе страны рассматривают эти технологии как общественное благо, тогда как США... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:12+0300

2026-09-04T15:12+0300

2026-09-04T15:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российский подход к развитию искусственного интеллекта (ИИ) схож с китайским – обе страны рассматривают эти технологии как общественное благо, тогда как США "сжигают" в этой отрасли большие деньги, а затем пытаются монетизировать результат, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в филиале Наццентра Россия во Владивостоке. "В Америке кидается в отрасль бездумно огромное количество денег. Единственный способ монетизации возврата — это монополизация всего потребительского рынка США, когда, условно ИИ агент OpenAI будет за каждого конкретного человека решать, что покупать, и это будет проплачено. Но если это проплачено, то эффекта от искусственного интеллекта не будет. Искусственный интеллект будет просто использоваться для того, чтобы тебе подсунуть то, что тебе не нужно", - сказал он. Совсем иного подхода, по его словам, придерживаются Китай и Россия. "Китай прекрасно осознает, и это полностью совпадает с моей точкой зрения, что искусственный интеллект — это во многом общественное благо. Потому что, если искусственный интеллект эффективно работает, он меняет жизнь вокруг нас, и монетизировать это изменение очень сложно. Все государство выигрывает, все компании выиграют, все люди выигрывают от этого", - сказал Орешкин. "То, что делаем мы, тоже, я считаю, очень эффективной стратегией. Да, у нас есть компании, которые тоже разрабатывают модели, они стараются конкурировать с китайскими, с американскими аналогами. Мы примерно идем на третьем месте по качеству моделей после Америки и Китая", - сказал он. "Мы активно используем те модели с открытыми весами, которые публикуют в основном китайские коллеги. Мы больше концентрируемся на внедрении и успешнее идем с точки зрения внедрения конкретных продуктов в повседневную жизнь. Мы, не тратя гигантские деньги на инвестиции, сразу стараемся забрать конкретный результат в конце", - сказал Орешкин. "Но при этом, имея собственные модели, имея собственные компетенции, мы всегда находимся на низком старте, чтобы при необходимости сделать рывок в улучшении качества своих моделей, - добавил он. При этом, по мнению Орешкина, России нет смысла спешить и пытаться обогнать лидеров с собственными разработками, особенно если они требуют больших финансовых вложений. "Пусть какое-то количество денег сожгут другие страны, пусть их сожгут Соединенные Штаты Америки и дальше потом мучаются со своими долгами и последствиями для фондового рынка, для инфляции. Важно смотреть, что они делают, как они сжигают, видеть, где деньги не сожглись и дают эффект, и сразу оттуда все эти подходы забирать и реализовывать", – считает замруководителя администрации президента. "Коллеги и коллеги в Китае тоже стараются так работать, я считаю это абсолютно эффективно. Иногда в каких-то вопросах нужно кого-то более агрессивно выставить вперед и смотреть, что он делает, чтобы затем уже повторять правильные шаги, учиться на чужих ошибках, а не на своих", - подчеркнул Орешкин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, сша, владивосток, китай, максим орешкин, атр, вэф