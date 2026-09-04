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Орешкин сравнил инвестиции в ИИ в США с финансовой пирамидой

Орешкин сравнил инвестиции в ИИ в США с финансовой пирамидой - 04.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин сравнил инвестиции в ИИ в США с финансовой пирамидой

Огромные инвестиции в искусственный интеллект в США превращаются в финансовую пирамиду, в которую вовлекается большое количество местных домохозяйств, Россия не | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:03+0300

2026-09-04T16:03+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Огромные инвестиции в искусственный интеллект в США превращаются в финансовую пирамиду, в которую вовлекается большое количество местных домохозяйств, Россия не собирается повторять этот путь, так как знает цену деньгам, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Выступая на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ Орешкин отметил, что российский подход к развитию ИИ схож с китайским – обе страны рассматривают эти технологии как общественное благо, тогда как США "сжигают" в этой отрасли большие деньги. "Должен быть баланс. Что мы наблюдаем в Америке? Чрезмерные инвестиции, финансовые кольца, когда все друг в друга инвестируют и раскручивают свою стоимость, втягивание сбережений большого количества домохозяйств в этот процесс. И многие компании даже уже не то, что искусственным интеллектом занимаются, они думают о том, как выйти на следующий уровень этой пирамиды и привлечь больше ресурсов", - сказал Орешкин. Он добавил, что в Америке такое происходит постоянно. "Только за последние десятилетия - dot-com (обрушение акций сотен интернет-компаний - ред.), рынок недвижимости и так далее. Постоянно находится тема, которая взлетает и сжигает какое-то количество инвестиций", - пояснил он. "И Китай, и Россия богатые страны, но не настолько богатые, чтобы вот так выбрасывать и сжигать эти деньги. Мы, действительно, были гораздо беднее 20-30 лет назад, поэтому знаем цену деньгам, знаем цену ресурсов и так вот их сжигать не будем", - продолжи замглавы администрации президента. При этом, он подчеркнул, что просто стоять в стороне и ждать - нельзя. "В этом плане ты должен участвовать в этом процессе (развития ИИ - ред.), но не стараться бежать, разбрасывая деньги. Это как марафон. Если ты сразу выбежал, побежал с ускорением первые 5 километров, вряд ли ты добежишь до конца. Потом по твоим следам посмотрят, где тут лучше бежать и куда лучше не наступать, но ты обречен проиграть всю долгосрочную гонку", - продолжил свою мысль Орешкин. Он также отметил, что история и Китая, и России показывает, что эти обе страны, "умеют ждать и методично идти для достижения результатов". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, бизнес, сша, китай, владивосток, максим орешкин, атр, вэф