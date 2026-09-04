https://1prime.ru/20260904/oreshkin-873048847.html

Орешкин рассказал о подходах к регулированию ИИ

Орешкин рассказал о подходах к регулированию ИИ - 04.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о подходах к регулированию ИИ

Старые подходы в регулировании новых технологий могут оказаться неэффективными, поэтому до регулирования искусственного интеллекта нужно созреть, считает... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:46+0300

2026-09-04T16:46+0300

2026-09-04T16:49+0300

технологии

россия

владивосток

максим орешкин

вэф

атр

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Старые подходы в регулировании новых технологий могут оказаться неэффективными, поэтому до регулирования искусственного интеллекта нужно созреть, считает заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "К регулированию искусственного интеллекта, любой новой технологии нужно созреть, нужно дождаться того момента, когда регулятор способен правильно отрегулировать что-то новое, что появляется. Потому что, если ты используешь старый подход при регулировании чего-то нового, вероятность неэффективного регулирования очень высока", - сказал Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. Он также отметил, что максимально эффективно работает связка ИИ и человека, а также более сложные системы, - когда искусственный интеллект обрабатывает информацию, принимает определенные решения, но контроль остается за человеком. И этот момент также важен, подчеркнул замглавы администрации президента. "Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать надо не просто ИИ, как какой-то программный продукт, а то, как работают такие сложные системы (ИИ плюс человек – ред.). И к этому еще регуляторы ни в одной стране мира нормально не подошли", - добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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технологии, россия, владивосток, максим орешкин, вэф, атр