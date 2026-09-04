https://1prime.ru/20260904/ozimye-873039037.html

Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров

Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров - 04.09.2026, ПРАЙМ

Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров

Озимыми зерновыми в России засеяно 2,3 миллиона гектаров, темпы выше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:41+0300

2026-09-04T14:41+0300

2026-09-04T14:49+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873038388_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_98df5d14caf5f5f5eabb0a149b8c6c6e.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Озимыми зерновыми в России засеяно 2,3 миллиона гектаров, темпы выше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Сейчас мы с вами вошли в фазу озимого сева, у нас он идет в 44 регионах, сейчас засеяли 2,3 миллиона гектаров уже озимым севом. В принципе, мы идем даже чуть выше темпов прошлого года, в прошлом году где-то 2,1 (миллиона гектаров - ред.) у нас было на эту дату", - сказала Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ.Глава Минсельхоза также призвала регионы не снижать площадь озимого сева."Это наш ключевой посев, наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность зерновыми, но и, собственно, у нас есть партнеры, которых тоже нужно обеспечивать зерном", - объяснила она.Лут уточнила, что озимый сев дает стране наибольший объем зерновых. По ее словам, в прошлом году на этот сезон Россия посеяла озимые зерновые и рапс на площади порядка 20 миллионов гектаров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз