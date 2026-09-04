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Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров
Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров - 04.09.2026, ПРАЙМ
Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров
Озимыми зерновыми в России засеяно 2,3 миллиона гектаров, темпы выше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:41+0300
2026-09-04T14:41+0300
2026-09-04T14:49+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Озимыми зерновыми в России засеяно 2,3 миллиона гектаров, темпы выше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Сейчас мы с вами вошли в фазу озимого сева, у нас он идет в 44 регионах, сейчас засеяли 2,3 миллиона гектаров уже озимым севом. В принципе, мы идем даже чуть выше темпов прошлого года, в прошлом году где-то 2,1 (миллиона гектаров - ред.) у нас было на эту дату", - сказала Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ.Глава Минсельхоза также призвала регионы не снижать площадь озимого сева."Это наш ключевой посев, наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность зерновыми, но и, собственно, у нас есть партнеры, которых тоже нужно обеспечивать зерном", - объяснила она.Лут уточнила, что озимый сев дает стране наибольший объем зерновых. По ее словам, в прошлом году на этот сезон Россия посеяла озимые зерновые и рапс на площади порядка 20 миллионов гектаров.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Озимыми зерновыми в России засеяли 2,3 миллиона гектаров
Глава Минсельхоза Лут: в России засеяли озимыми 2,3 миллиона гектаров
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Озимыми зерновыми в России засеяно 2,3 миллиона гектаров, темпы выше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Сейчас мы с вами вошли в фазу озимого сева, у нас он идет в 44 регионах, сейчас засеяли 2,3 миллиона гектаров уже озимым севом. В принципе, мы идем даже чуть выше темпов прошлого года, в прошлом году где-то 2,1 (миллиона гектаров - ред.) у нас было на эту дату", - сказала Лут
на оперштабе Минсельхоза
по проведению сезонных полевых работ.
Глава Минсельхоза также призвала регионы не снижать площадь озимого сева.
"Это наш ключевой посев, наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность зерновыми, но и, собственно, у нас есть партнеры, которых тоже нужно обеспечивать зерном", - объяснила она.
Лут уточнила, что озимый сев дает стране наибольший объем зерновых. По ее словам, в прошлом году на этот сезон Россия посеяла озимые зерновые и рапс на площади порядка 20 миллионов гектаров.