Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/ozon-873054302.html
Ozon начнет работать с частными логистическими объектами
Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - 04.09.2026, ПРАЙМ
Ozon начнет работать с частными логистическими объектами
Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:51+0300
2026-09-04T20:51+0300
бизнес
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873054302.jpg?1788544274
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. "Ozon планирует привлечь к работе операторов сторонней логистики в разных регионах России. Сортировочные центры партнеров будут принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также обрабатывать возвраты", - говорится в сообщении. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. Подать заявку на участие в программе можно на электронной торговой площадке Bidzaar. При этом для продавцов ничего не поменяется - стоимость услуг останется прежней. Маркетплейс обещает, что партнеры будут работать в точном соответствии со всеми стандартами качества и скорости обработки, принятыми компанией. "Объекты 3PL-партнеров дополнят сеть сортировочных центров Ozon. Этот шаг повысит диверсификацию нашей логистической сети и создаст дополнительные точки отгрузки для продавцов", - пояснили в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ozon
Бизнес, Ozon
20:51 04.09.2026
 
Ozon начнет работать с частными логистическими объектами

Ozon начнет работать с частными логистическими объектами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе.
"Ozon планирует привлечь к работе операторов сторонней логистики в разных регионах России. Сортировочные центры партнеров будут принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также обрабатывать возвраты", - говорится в сообщении.
На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. Подать заявку на участие в программе можно на электронной торговой площадке Bidzaar.
При этом для продавцов ничего не поменяется - стоимость услуг останется прежней. Маркетплейс обещает, что партнеры будут работать в точном соответствии со всеми стандартами качества и скорости обработки, принятыми компанией.
"Объекты 3PL-партнеров дополнят сеть сортировочных центров Ozon. Этот шаг повысит диверсификацию нашей логистической сети и создаст дополнительные точки отгрузки для продавцов", - пояснили в компании.
 
БизнесOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала