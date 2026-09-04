https://1prime.ru/20260904/ozon-873054302.html

Ozon начнет работать с частными логистическими объектами

Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - 04.09.2026, ПРАЙМ

Ozon начнет работать с частными логистическими объектами

Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T20:51+0300

2026-09-04T20:51+0300

2026-09-04T20:51+0300

бизнес

ozon

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon начнет работать с частными логистическими объектами - они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. "Ozon планирует привлечь к работе операторов сторонней логистики в разных регионах России. Сортировочные центры партнеров будут принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также обрабатывать возвраты", - говорится в сообщении. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. Подать заявку на участие в программе можно на электронной торговой площадке Bidzaar. При этом для продавцов ничего не поменяется - стоимость услуг останется прежней. Маркетплейс обещает, что партнеры будут работать в точном соответствии со всеми стандартами качества и скорости обработки, принятыми компанией. "Объекты 3PL-партнеров дополнят сеть сортировочных центров Ozon. Этот шаг повысит диверсификацию нашей логистической сети и создаст дополнительные точки отгрузки для продавцов", - пояснили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon