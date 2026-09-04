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Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями

Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями - 04.09.2026, ПРАЙМ

Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями

Ozon посоветовал продавцам поставлять свои товары на логистические центры маркетплейса небольшими партиями, на 1-2 недели продаж, чтобы не переплачивать за... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T22:21+0300

2026-09-04T22:21+0300

2026-09-04T22:21+0300

бизнес

ozon

ингосстрах

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon посоветовал продавцам поставлять свои товары на логистические центры маркетплейса небольшими партиями, на 1-2 недели продаж, чтобы не переплачивать за страховку. "Чтобы не переплачивать за страховку при работе на FBO, старайтесь не держать в логистических центрах Ozon слишком много товаров. Делайте поставки чаще, но меньшими партиями - например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж", - говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале. Там напомнили, что плата за страховку товаров списывается ежедневно, в отличие от привычного страхования квартиры или машины. "День оплачен - товары под защитой", - пояснили в компании. Кроме того, Ozon сообщил об изменениях тарифов страхования этой осенью. Сейчас ежедневная плата за страховку составляет 0,0115% от стоимости переданных в Ozon товаров. С 5 октября система изменится. "Дневная плата за страховку начнет зависеть от размера компенсации, которая рассчитывается по формуле: действительная стоимость товара × коэффициент возмещения. Тариф будет - 0,0838% в день от размера компенсации", - заявили в компании. Там также подчеркнули, что тарифы и правила определяет не Ozon, а сама страховая компания - "Ингосстрах". Об изменениях партнер сообщил ранее в пятницу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, ozon, ингосстрах