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Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями
Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями - 04.09.2026, ПРАЙМ
Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями
Ozon посоветовал продавцам поставлять свои товары на логистические центры маркетплейса небольшими партиями, на 1-2 недели продаж, чтобы не переплачивать за... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:21+0300
2026-09-04T22:21+0300
бизнес
ozon
ингосстрах
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon посоветовал продавцам поставлять свои товары на логистические центры маркетплейса небольшими партиями, на 1-2 недели продаж, чтобы не переплачивать за страховку. "Чтобы не переплачивать за страховку при работе на FBO, старайтесь не держать в логистических центрах Ozon слишком много товаров. Делайте поставки чаще, но меньшими партиями - например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж", - говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале. Там напомнили, что плата за страховку товаров списывается ежедневно, в отличие от привычного страхования квартиры или машины. "День оплачен - товары под защитой", - пояснили в компании. Кроме того, Ozon сообщил об изменениях тарифов страхования этой осенью. Сейчас ежедневная плата за страховку составляет 0,0115% от стоимости переданных в Ozon товаров. С 5 октября система изменится. "Дневная плата за страховку начнет зависеть от размера компенсации, которая рассчитывается по формуле: действительная стоимость товара × коэффициент возмещения. Тариф будет - 0,0838% в день от размера компенсации", - заявили в компании. Там также подчеркнули, что тарифы и правила определяет не Ozon, а сама страховая компания - "Ингосстрах". Об изменениях партнер сообщил ранее в пятницу.
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бизнес, ozon, ингосстрах
Бизнес, Ozon, Ингосстрах
22:21 04.09.2026
 
Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на склады небольшими партиями

Ozon посоветовал продавцам поставлять товары на логистические центры небольшими партиями

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon посоветовал продавцам поставлять свои товары на логистические центры маркетплейса небольшими партиями, на 1-2 недели продаж, чтобы не переплачивать за страховку.
"Чтобы не переплачивать за страховку при работе на FBO, старайтесь не держать в логистических центрах Ozon слишком много товаров. Делайте поставки чаще, но меньшими партиями - например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж", - говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале.
Там напомнили, что плата за страховку товаров списывается ежедневно, в отличие от привычного страхования квартиры или машины. "День оплачен - товары под защитой", - пояснили в компании.
Кроме того, Ozon сообщил об изменениях тарифов страхования этой осенью. Сейчас ежедневная плата за страховку составляет 0,0115% от стоимости переданных в Ozon товаров. С 5 октября система изменится.
"Дневная плата за страховку начнет зависеть от размера компенсации, которая рассчитывается по формуле: действительная стоимость товара × коэффициент возмещения. Тариф будет - 0,0838% в день от размера компенсации", - заявили в компании.
Там также подчеркнули, что тарифы и правила определяет не Ozon, а сама страховая компания - "Ингосстрах". Об изменениях партнер сообщил ранее в пятницу.
 
БизнесOzonИнгосстрах
 
 
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