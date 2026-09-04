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На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения - 04.09.2026, ПРАЙМ
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного полотна, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на начальника территориального ситуационного центра Илью Пузыревского.
"В связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части. На месте работают представители дорожных служб", - сообщил Пузыревский.
Он добавил, что с 14.00 мск пятницы перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 километров. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в организации.
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На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы из-за провала дорожного полотна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного полотна, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на начальника территориального ситуационного центра Илью Пузыревского.
"В связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части. На месте работают представители дорожных служб", - сообщил Пузыревский.
Он добавил, что с 14.00 мск пятницы перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 километров. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в организации.