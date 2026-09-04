Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/peterburg-873054126.html
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения - 04.09.2026, ПРАЙМ
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:36+0300
2026-09-04T20:36+0300
бизнес
россия
петербург
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873054126.jpg?1788543368
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного полотна, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на начальника территориального ситуационного центра Илью Пузыревского. "В связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части. На месте работают представители дорожных служб", - сообщил Пузыревский. Он добавил, что с 14.00 мск пятницы перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. "Ведутся аварийно-восстановительные работы. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 километров. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в организации.
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, петербург, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20:36 04.09.2026
 
На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения

На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы из-за провала дорожного полотна

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного полотна, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на начальника территориального ситуационного центра Илью Пузыревского.
"В связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части. На месте работают представители дорожных служб", - сообщил Пузыревский.
Он добавил, что с 14.00 мск пятницы перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 километров. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в организации.
 
БизнесРОССИЯПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала