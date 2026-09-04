https://1prime.ru/20260904/peterburg-873054126.html

На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения

На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения - 04.09.2026, ПРАЙМ

На кольцевой автодороге в Петербурге перекрыли две полосы движения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T20:36+0300

2026-09-04T20:36+0300

2026-09-04T20:36+0300

бизнес

россия

петербург

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873054126.jpg?1788543368

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Две полосы движения перекрыты на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге в районе Мурино из-за провалившегося дорожного полотна, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на начальника территориального ситуационного центра Илью Пузыревского. "В связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части. На месте работают представители дорожных служб", - сообщил Пузыревский. Он добавил, что с 14.00 мск пятницы перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. "Ведутся аварийно-восстановительные работы. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 километров. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в организации.

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, петербург, санкт-петербург