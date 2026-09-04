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"Т Плюс" рассчитывает выйти на чистую прибыль в 4-4,5 миллиарда рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Т Плюс" рассчитывает выйти на чистую прибыль в 4-4,5 миллиарда рублей
"Т Плюс" рассчитывает выйти на чистую прибыль в 4-4,5 миллиарда рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" рассчитывает выйти на чистую прибыль в 4-4,5 миллиарда рублей
"Т Плюс" стремится выйти на плановую чистую прибыль в текущем году в размере 4-4,5 миллиарда рублей, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:15+0300
2026-09-04T11:15+0300
бизнес
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" стремится выйти на плановую чистую прибыль в текущем году в размере 4-4,5 миллиарда рублей, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). "Мы делаем все, чтобы наш изначальный прогноз по чистой прибыли в размере 4-4,5 миллиарда рублей стал реальностью. Но цена на электроэнергию в первой ценовой зоне существенно ниже прогнозных значений весь 2026 год. Это означает, что мы заработали меньше денег, получили меньше выручки", - сказал он. Как уточнил Сниккарс, компания не снижает плановые показатели, управляет затратами и себестоимостью для того, чтобы выйти на необходимые параметры. В феврале глава компании говорил, что "Т Плюс" ждет чистую прибыль в 2026 году на уровне 4-4,5 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, владивосток, т плюс, вэф
Бизнес, Владивосток, Т Плюс, ВЭФ
11:15 04.09.2026
 
"Т Плюс" рассчитывает выйти на чистую прибыль в 4-4,5 миллиарда рублей

Глава "Т Плюс" Сниккарс: компания хочет выйти на чистую прибыль в 4-4,5 миллиарда рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" стремится выйти на плановую чистую прибыль в текущем году в размере 4-4,5 миллиарда рублей, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
"Мы делаем все, чтобы наш изначальный прогноз по чистой прибыли в размере 4-4,5 миллиарда рублей стал реальностью. Но цена на электроэнергию в первой ценовой зоне существенно ниже прогнозных значений весь 2026 год. Это означает, что мы заработали меньше денег, получили меньше выручки", - сказал он.
Как уточнил Сниккарс, компания не снижает плановые показатели, управляет затратами и себестоимостью для того, чтобы выйти на необходимые параметры.
В феврале глава компании говорил, что "Т Плюс" ждет чистую прибыль в 2026 году на уровне 4-4,5 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесВладивостокТ ПлюсВЭФ
 
 
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