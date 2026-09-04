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Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков

Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ

Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2027) уже началась, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:25+0300

2026-09-04T08:25+0300

2026-09-04T08:32+0300

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2027) уже началась, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Мы уже начали подготовку 30 Петербургского международного экономического форума, который состоится 16-19 июня 2027 года", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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