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Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков
Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков
Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2027) уже началась, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:25+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2027) уже началась, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Мы уже начали подготовку 30 Петербургского международного экономического форума, который состоится 16-19 июня 2027 года", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, вэф
Началась подготовка к ПМЭФ-2027, заявил Кобяков
Кобяков: подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму уже началась
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2027) уже началась, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Мы уже начали подготовку 30 Петербургского международного экономического форума, который состоится 16-19 июня 2027 года", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.