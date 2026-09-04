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Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта
Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта - 04.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта
Порт Петропавловска-Камчатского после реконструкции сможет обрабатывать более 650 тысяч тонн грузов в год, сообщает Минтранс России. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:52+0300
2026-09-04T16:55+0300
бизнес
россия
камчатский край
дальний восток
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Порт Петропавловска-Камчатского после реконструкции сможет обрабатывать более 650 тысяч тонн грузов в год, сообщает Минтранс России. "Министр принял участие в открытии причала №9 в морском порту Петропавловск-Камчатский. ... Следующим шагом станет реконструкция причала №10, что позволит расширить возможности порта по приему и обработке грузов, включая крупнотоннажные контейнеры. После завершения реконструкции обоих причалов планируется увеличить грузооборот порта до 650 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении ведомства. Министр транспорта России Андрей Никитин в рамках рабочей поездки в Камчатский край совместно с губернатором региона Владимиром Солодовым встретился с работниками транспортного комплекса. Уточняется, что в рамках обновления причала №9 сооружена шпунтовая причальная стенка и модернизированы крановые пути. Также были установлены локальные очистные сооружения и смонтированы современные отбойные устройства, повышающие безопасность подхода и швартовки судов. "Морской порт Петропавловск-Камчатский имеет стратегическое значение для Дальнего Востока, находясь в незамерзающей Авачинской бухте и в непосредственной близости от маршрутов Северного морского пути. Порт обеспечивает перевалку широкого спектра грузов, что делает его важным узлом в транспортной инфраструктуре региона", - отметили в министерстве. Там добавили, что обновление морской инфраструктуры осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".
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бизнес, россия, камчатский край, дальний восток
Бизнес, РОССИЯ, Камчатский край, Дальний Восток
16:52 04.09.2026 (обновлено: 16:55 04.09.2026)
 
Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта

Минтранс: порт Петропавловска-Камчатского сможет обрабатывать 650 тысяч тонн грузов в год

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Порт Петропавловска-Камчатского после реконструкции сможет обрабатывать более 650 тысяч тонн грузов в год, сообщает Минтранс России.
"Министр принял участие в открытии причала №9 в морском порту Петропавловск-Камчатский. ... Следующим шагом станет реконструкция причала №10, что позволит расширить возможности порта по приему и обработке грузов, включая крупнотоннажные контейнеры. После завершения реконструкции обоих причалов планируется увеличить грузооборот порта до 650 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении ведомства.
Министр транспорта России Андрей Никитин в рамках рабочей поездки в Камчатский край совместно с губернатором региона Владимиром Солодовым встретился с работниками транспортного комплекса.
Уточняется, что в рамках обновления причала №9 сооружена шпунтовая причальная стенка и модернизированы крановые пути. Также были установлены локальные очистные сооружения и смонтированы современные отбойные устройства, повышающие безопасность подхода и швартовки судов.
"Морской порт Петропавловск-Камчатский имеет стратегическое значение для Дальнего Востока, находясь в незамерзающей Авачинской бухте и в непосредственной близости от маршрутов Северного морского пути. Порт обеспечивает перевалку широкого спектра грузов, что делает его важным узлом в транспортной инфраструктуре региона", - отметили в министерстве.
Там добавили, что обновление морской инфраструктуры осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".
 
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