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Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта

Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта - 04.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс оценил мощности порта Петропавловска-Камчатского после ремонта

Порт Петропавловска-Камчатского после реконструкции сможет обрабатывать более 650 тысяч тонн грузов в год, сообщает Минтранс России. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:52+0300

2026-09-04T16:52+0300

2026-09-04T16:55+0300

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дальний восток

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Порт Петропавловска-Камчатского после реконструкции сможет обрабатывать более 650 тысяч тонн грузов в год, сообщает Минтранс России. "Министр принял участие в открытии причала №9 в морском порту Петропавловск-Камчатский. ... Следующим шагом станет реконструкция причала №10, что позволит расширить возможности порта по приему и обработке грузов, включая крупнотоннажные контейнеры. После завершения реконструкции обоих причалов планируется увеличить грузооборот порта до 650 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении ведомства. Министр транспорта России Андрей Никитин в рамках рабочей поездки в Камчатский край совместно с губернатором региона Владимиром Солодовым встретился с работниками транспортного комплекса. Уточняется, что в рамках обновления причала №9 сооружена шпунтовая причальная стенка и модернизированы крановые пути. Также были установлены локальные очистные сооружения и смонтированы современные отбойные устройства, повышающие безопасность подхода и швартовки судов. "Морской порт Петропавловск-Камчатский имеет стратегическое значение для Дальнего Востока, находясь в незамерзающей Авачинской бухте и в непосредственной близости от маршрутов Северного морского пути. Порт обеспечивает перевалку широкого спектра грузов, что делает его важным узлом в транспортной инфраструктуре региона", - отметили в министерстве. Там добавили, что обновление морской инфраструктуры осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

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бизнес, россия, камчатский край, дальний восток