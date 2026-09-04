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Портфель розничных кредитов во II квартале достиг 37,87 триллиона рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Портфель розничных кредитов во II квартале достиг 37,87 триллиона рублей
Портфель розничных кредитов во II квартале достиг 37,87 триллиона рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Портфель розничных кредитов во II квартале достиг 37,87 триллиона рублей
Портфель розничных кредитов во втором квартале 2026 года продолжил увеличиваться и достиг 37,87 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:34+0300
2026-09-04T11:34+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Портфель розничных кредитов во втором квартале 2026 года продолжил увеличиваться и достиг 37,87 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Портфель розничных кредитов (без учета дефолтов) во втором квартале 2026 года достиг 37,87 триллиона рублей. В первом квартале 2026 года он составлял 37,46 триллиона рублей, во втором квартале 2025 года – 35,74 триллиона рублей", - говорится в материалах. Отмечается, что просроченная задолженность (30-90 дней, без учета дефолтов) сократилась до 0,8% портфеля, или 294,34 миллиарда рублей. "Это ниже показателей первого квартала текущего года – 0,9% (329,52 миллиарда рублей) и второго квартала 2025 года – 1,1% (376,43 миллиарда рублей). "Количество заемщиков с действующими кредитами составило 47,4 миллиона человек. Из них граждан, имеющих просроченную задолженность по кредиту на срок от 30 до 90 дней, – 8,98 миллиона человек", - уточняется там. В первом квартале текущего года общее количество заемщиков составляло 47,6 миллиона человек, из них с просроченной задолженностью – 8,94 миллиона. Во втором квартале 2025 года было 48,6 миллиона заемщиков, из них с просроченной задолженностью – 8,93 миллиона. "В течение трех кварталов подряд среднее количество кредитов на одного заемщика остается на уровне 2,2 кредита, а средняя сумма задолженности – на отметке 1,2 миллиона рублей на человека", - заключили в ОКБ.
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
11:34 04.09.2026
 
Портфель розничных кредитов во II квартале достиг 37,87 триллиона рублей

Портфель розничных кредитов во втором квартале 2026 года вырос до 37,87 триллиона рублей

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Портфель розничных кредитов во втором квартале 2026 года продолжил увеличиваться и достиг 37,87 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Портфель розничных кредитов (без учета дефолтов) во втором квартале 2026 года достиг 37,87 триллиона рублей. В первом квартале 2026 года он составлял 37,46 триллиона рублей, во втором квартале 2025 года – 35,74 триллиона рублей", - говорится в материалах.
Отмечается, что просроченная задолженность (30-90 дней, без учета дефолтов) сократилась до 0,8% портфеля, или 294,34 миллиарда рублей. "Это ниже показателей первого квартала текущего года – 0,9% (329,52 миллиарда рублей) и второго квартала 2025 года – 1,1% (376,43 миллиарда рублей).
"Количество заемщиков с действующими кредитами составило 47,4 миллиона человек. Из них граждан, имеющих просроченную задолженность по кредиту на срок от 30 до 90 дней, – 8,98 миллиона человек", - уточняется там.
В первом квартале текущего года общее количество заемщиков составляло 47,6 миллиона человек, из них с просроченной задолженностью – 8,94 миллиона. Во втором квартале 2025 года было 48,6 миллиона заемщиков, из них с просроченной задолженностью – 8,93 миллиона.
"В течение трех кварталов подряд среднее количество кредитов на одного заемщика остается на уровне 2,2 кредита, а средняя сумма задолженности – на отметке 1,2 миллиона рублей на человека", - заключили в ОКБ.
 
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