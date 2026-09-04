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Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля
Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля - 04.09.2026, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля за тонну, кукурузы - до 898,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:11+0300
2026-09-04T18:11+0300
2026-09-04T18:11+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля за тонну, кукурузы - до 898,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 228 долларов за тонну, на ячмень - 188,7 доллара, на кукурузу - 221,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт ячменя остается нулевой с 15 апреля, на экспорт пшеницы и кукурузы составляет со 2-го по 8 сентября 787,5 рубля и 406,5 рубля за тонну соответственно.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, банк россии
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Банк России
Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля
Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля за тонну
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля за тонну, кукурузы - до 898,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 228 долларов за тонну, на ячмень - 188,7 доллара, на кукурузу - 221,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт ячменя остается нулевой с 15 апреля, на экспорт пшеницы и кукурузы составляет со 2-го по 8 сентября 787,5 рубля и 406,5 рубля за тонну соответственно.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.