https://1prime.ru/20260904/poshlina-873051492.html

Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля

Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля - 04.09.2026, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля за тонну, кукурузы - до 898,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T18:11+0300

2026-09-04T18:11+0300

2026-09-04T18:11+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873051492.jpg?1788534677

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9-го по 15 сентября вырастет до 1179,3 рубля за тонну, кукурузы - до 898,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 228 долларов за тонну, на ячмень - 188,7 доллара, на кукурузу - 221,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт ячменя остается нулевой с 15 апреля, на экспорт пшеницы и кукурузы составляет со 2-го по 8 сентября 787,5 рубля и 406,5 рубля за тонну соответственно. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз, банк россии