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Посол России рассказал об интересе Индии к Севморпути - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Посол России рассказал об интересе Индии к Севморпути
Посол России рассказал об интересе Индии к Севморпути - 04.09.2026, ПРАЙМ
Посол России рассказал об интересе Индии к Севморпути
Индия заинтересована в использовании Северного морского пути, у Москвы и Нью-Дели есть договоренность о наращивании грузопотока по нему до пяти миллионов тонн к | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:24+0300
2026-09-04T11:24+0300
россия
бизнес
индия
арктика
москва
алексей чекунков
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индия заинтересована в использовании Северного морского пути, у Москвы и Нью-Дели есть договоренность о наращивании грузопотока по нему до пяти миллионов тонн к 2030 году, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Индия высоко заинтересована в том, чтобы использовать этот маршрут. Пока в потенциальном плане, но этот интерес очевиден... Маршрут из Владивостока в Ченнаи гармонично дополняет Северный морской путь. У нас имеется договоренность о наращивании грузопотока по Северному морскому пути до пяти миллионов тонн к 2030 году", - заявил Алипов в интервью телеканалу "Россия 24". Посол добавил, что глобально речь идет не только о торговле и перемещении грузов, но также и об участии в развитии российской Арктики, в котором Индия уже принимает участие. Грузопоток по СМП за почти восемь месяцев 2026 года вырос на 15%, уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов, рассказывал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российский судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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россия, бизнес, индия, арктика, москва, алексей чекунков
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, АРКТИКА, МОСКВА, Алексей Чекунков
11:24 04.09.2026
 
Посол России рассказал об интересе Индии к Севморпути

Посол Алипов: Индия заинтересована в использовании Северного морского пути

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индия заинтересована в использовании Северного морского пути, у Москвы и Нью-Дели есть договоренность о наращивании грузопотока по нему до пяти миллионов тонн к 2030 году, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Индия высоко заинтересована в том, чтобы использовать этот маршрут. Пока в потенциальном плане, но этот интерес очевиден... Маршрут из Владивостока в Ченнаи гармонично дополняет Северный морской путь. У нас имеется договоренность о наращивании грузопотока по Северному морскому пути до пяти миллионов тонн к 2030 году", - заявил Алипов в интервью телеканалу "Россия 24".
Посол добавил, что глобально речь идет не только о торговле и перемещении грузов, но также и об участии в развитии российской Арктики, в котором Индия уже принимает участие.
Грузопоток по СМП за почти восемь месяцев 2026 года вырос на 15%, уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов, рассказывал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российский судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯАРКТИКАМОСКВААлексей Чекунков
 
 
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