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Поставки медной руды из России в Китай за семь месяцев выросли в два раза

Поставки медной руды из России в Китай за семь месяцев выросли в два раза - 04.09.2026, ПРАЙМ

Поставки медной руды из России в Китай за семь месяцев выросли в два раза

Добавлены высказывания Сечина (второй абзац) | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:43+0300

2026-09-04T11:43+0300

2026-09-04T11:43+0300

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Добавлены высказывания Сечина (второй абзац) ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки медной руды и концентрата из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года выросли в два раза, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он подчеркнул, что США запустили глобальную медную гонку, введя экспортные пошлины и приступив к ускоренному формированию резервов меди, что привело к росту цены на этот металл до рекордных уровней. На этом фоне в прошлом году Россия удвоила поставки медного концентрата и меди в Китай, добавил глава "Роснефти". "За первые 7 месяцев текущего года поставки медной руды и концентрата выросли также в два раза", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, китай, сша, владивосток, игорь сечин, роснефть, вэф