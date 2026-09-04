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Поставки российского мороженого в США достигли максимума с весны 2022 года
Поставки российского мороженого в США достигли максимума с весны 2022 года - 04.09.2026, ПРАЙМ
Поставки российского мороженого в США достигли максимума с весны 2022 года
Поставки российского мороженого в США в июле достигли максимума с весны 2022 года - 107,9 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:09+0300
2026-09-04T20:09+0300
2026-09-04T20:09+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в США в июле достигли максимума с весны 2022 года - 107,9 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
В месячном выражении экспорт подскочил сразу на 42%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,4 раза.
Поставки в отчетном месяце стали наиболее заметными с апреля 2022 года - тогда экспорт достигал 1,5 миллиона долларов, однако уже в мае 2022 года сократился до 74 тысяч долларов.
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мировая экономика
Поставки российского мороженого в США достигли максимума с весны 2022 года
Поставки российского мороженого в США в июле достигли максимума с весны 2022 года
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в США в июле достигли максимума с весны 2022 года - 107,9 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости.
В месячном выражении экспорт подскочил сразу на 42%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,4 раза.
Поставки в отчетном месяце стали наиболее заметными с апреля 2022 года - тогда экспорт достигал 1,5 миллиона долларов, однако уже в мае 2022 года сократился до 74 тысяч долларов.