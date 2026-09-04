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В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму
В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму
Председатель комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:14+0300
2026-09-04T19:14+0300
2026-09-04T19:14+0300
туризм
бизнес
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приморский край
олег кожемяко
владимир путин
госсовет
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Председатель комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о маршрутах и объектах, где туроператоры и экскурсоводы будут размещать свои маршруты, а самостоятельные путешественники - пользоваться этой информацией.
Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции проводит заседание Российского оргкомитета "Победа".
Кожемяко выступил с докладом, в ходе которого предложил провести общероссийский мониторинг тематического и событийного туризма и определить маршруты, музеи, научно-образовательное пространство, мемориалы, объекты культурного наследия и другие места создания новых маршрутов и инфраструктуры.
В этой системе, по его словам, можно будет определить главные исторические темы и единое правило создания маршрутов, после чего сформировать общую карту ключевых объектов и далее развивать музеи, мемориалы, научные и просветительские центры.
Это направление глава комиссии Госсовета предложить закрепить в стратегии развития туризма до 2036 года, и предусмотреть постоянное финансирование музейной, мемориальной и другой инфраструктуры.
"А для систематизации этой работы мы можем создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о маршрутах и объектах, где туроператоры и экскурсоводы будут размещать в нем свои маршруты, а самостоятельным путешественникам пользоваться этой информацией. Это очень удобно", - сказал Кожемяко.
В качестве базы он предложил использовать действующий агрегатор Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
"Будет также очень полезно, если мы будем включать маршруты исторической памяти, включать их в воспитательную работу, во внеурочные занятия, в образовательные, просветительские программы, а также профильные национальные проекты", - добавил Кожемяко.
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туризм, бизнес, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, госсовет
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Госсовет
В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму
Кожемяко предложил создать единый информационный ресурс с проверенными данными о маршрутах
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Председатель комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о маршрутах и объектах, где туроператоры и экскурсоводы будут размещать свои маршруты, а самостоятельные путешественники - пользоваться этой информацией.
Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции проводит заседание Российского оргкомитета "Победа".
Кожемяко выступил с докладом, в ходе которого предложил провести общероссийский мониторинг тематического и событийного туризма и определить маршруты, музеи, научно-образовательное пространство, мемориалы, объекты культурного наследия и другие места создания новых маршрутов и инфраструктуры.
В этой системе, по его словам, можно будет определить главные исторические темы и единое правило создания маршрутов, после чего сформировать общую карту ключевых объектов и далее развивать музеи, мемориалы, научные и просветительские центры.
Это направление глава комиссии Госсовета предложить закрепить в стратегии развития туризма до 2036 года, и предусмотреть постоянное финансирование музейной, мемориальной и другой инфраструктуры.
"А для систематизации этой работы мы можем создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о маршрутах и объектах, где туроператоры и экскурсоводы будут размещать в нем свои маршруты, а самостоятельным путешественникам пользоваться этой информацией. Это очень удобно", - сказал Кожемяко.
В качестве базы он предложил использовать действующий агрегатор Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
"Будет также очень полезно, если мы будем включать маршруты исторической памяти, включать их в воспитательную работу, во внеурочные занятия, в образовательные, просветительские программы, а также профильные национальные проекты", - добавил Кожемяко.