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В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму

В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Приморье предложили создать единый информационный ресурс по туризму

Председатель комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T19:14+0300

2026-09-04T19:14+0300

2026-09-04T19:14+0300

туризм

бизнес

россия

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

госсовет

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Председатель комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о маршрутах и объектах, где туроператоры и экскурсоводы будут размещать свои маршруты, а самостоятельные путешественники - пользоваться этой информацией. Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции проводит заседание Российского оргкомитета "Победа". Кожемяко выступил с докладом, в ходе которого предложил провести общероссийский мониторинг тематического и событийного туризма и определить маршруты, музеи, научно-образовательное пространство, мемориалы, объекты культурного наследия и другие места создания новых маршрутов и инфраструктуры. В этой системе, по его словам, можно будет определить главные исторические темы и единое правило создания маршрутов, после чего сформировать общую карту ключевых объектов и далее развивать музеи, мемориалы, научные и просветительские центры. Это направление глава комиссии Госсовета предложить закрепить в стратегии развития туризма до 2036 года, и предусмотреть постоянное финансирование музейной, мемориальной и другой инфраструктуры. "А для систематизации этой работы мы можем создать единый информационный ресурс с проверенными сведениями о маршрутах и объектах, где туроператоры и экскурсоводы будут размещать в нем свои маршруты, а самостоятельным путешественникам пользоваться этой информацией. Это очень удобно", - сказал Кожемяко. В качестве базы он предложил использовать действующий агрегатор Национального центра исторической памяти при президенте РФ. "Будет также очень полезно, если мы будем включать маршруты исторической памяти, включать их в воспитательную работу, во внеурочные занятия, в образовательные, просветительские программы, а также профильные национальные проекты", - добавил Кожемяко.

приморский край

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туризм, бизнес, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, госсовет