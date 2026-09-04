https://1prime.ru/20260904/primore-873053438.html

В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий

В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий

Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T19:41+0300

2026-09-04T19:41+0300

2026-09-04T19:41+0300

бизнес

россия

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873053438.jpg?1788540111

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по маршрутам исторической памяти, включенным в федеральный перечень. Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание Российского оргкомитета "Победа". "Еще одно предложение. Это постоянная программа школьных поездок по маршрутам исторической памяти. Раньше так когда-то это было в нашем детстве. Финансирование возможно через региональное софинансирование, федеральное, социальный сертификат или субсидирование части стоимости. Здесь важно определить такие маршруты, сделать их доступнее. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку НДС 0% для самостоятельных экскурсионных услуг по маршрутам исторической памяти, которые находятся в федеральном перечне", - сказал Кожемяко на заседании. Губернатор отметил, что предложение по нулевой ставке НДС особенно актуально для массовых однодневных поездок без размещения, в том числе школьников и молодежи. Кожемяко добавил, что детям важно увидеть ключевые исторические места не только своего региона, но и других территорий страны.

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, госсовет