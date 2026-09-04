https://1prime.ru/20260904/primore-873053438.html
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий
Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:41+0300
2026-09-04T19:41+0300
2026-09-04T19:41+0300
бизнес
россия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873053438.jpg?1788540111
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по маршрутам исторической памяти, включенным в федеральный перечень.
Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание Российского оргкомитета "Победа".
"Еще одно предложение. Это постоянная программа школьных поездок по маршрутам исторической памяти. Раньше так когда-то это было в нашем детстве. Финансирование возможно через региональное софинансирование, федеральное, социальный сертификат или субсидирование части стоимости. Здесь важно определить такие маршруты, сделать их доступнее. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку НДС 0% для самостоятельных экскурсионных услуг по маршрутам исторической памяти, которые находятся в федеральном перечне", - сказал Кожемяко на заседании.
Губернатор отметил, что предложение по нулевой ставке НДС особенно актуально для массовых однодневных поездок без размещения, в том числе школьников и молодежи. Кожемяко добавил, что детям важно увидеть ключевые исторические места не только своего региона, но и других территорий страны.
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Госсовет
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий
Кожемяко предложил установить НДС для самостоятельных экскурсий по историческим маршрутам
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по маршрутам исторической памяти, включенным в федеральный перечень.
Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание Российского оргкомитета "Победа".
"Еще одно предложение. Это постоянная программа школьных поездок по маршрутам исторической памяти. Раньше так когда-то это было в нашем детстве. Финансирование возможно через региональное софинансирование, федеральное, социальный сертификат или субсидирование части стоимости. Здесь важно определить такие маршруты, сделать их доступнее. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку НДС 0% для самостоятельных экскурсионных услуг по маршрутам исторической памяти, которые находятся в федеральном перечне", - сказал Кожемяко на заседании.
Губернатор отметил, что предложение по нулевой ставке НДС особенно актуально для массовых однодневных поездок без размещения, в том числе школьников и молодежи. Кожемяко добавил, что детям важно увидеть ключевые исторические места не только своего региона, но и других территорий страны.