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В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий
Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:41+0300
2026-09-04T19:41+0300
бизнес
россия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
госсовет
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по маршрутам исторической памяти, включенным в федеральный перечень. Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание Российского оргкомитета "Победа". "Еще одно предложение. Это постоянная программа школьных поездок по маршрутам исторической памяти. Раньше так когда-то это было в нашем детстве. Финансирование возможно через региональное софинансирование, федеральное, социальный сертификат или субсидирование части стоимости. Здесь важно определить такие маршруты, сделать их доступнее. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку НДС 0% для самостоятельных экскурсионных услуг по маршрутам исторической памяти, которые находятся в федеральном перечне", - сказал Кожемяко на заседании. Губернатор отметил, что предложение по нулевой ставке НДС особенно актуально для массовых однодневных поездок без размещения, в том числе школьников и молодежи. Кожемяко добавил, что детям важно увидеть ключевые исторические места не только своего региона, но и других территорий страны.
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бизнес, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Госсовет
19:41 04.09.2026
 
В Приморье предложили установить НДС для самостоятельных экскурсий

Кожемяко предложил установить НДС для самостоятельных экскурсий по историческим маршрутам

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко предложил установить ставку НДС в 0% для самостоятельных экскурсий по маршрутам исторической памяти, включенным в федеральный перечень.
Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание Российского оргкомитета "Победа".
"Еще одно предложение. Это постоянная программа школьных поездок по маршрутам исторической памяти. Раньше так когда-то это было в нашем детстве. Финансирование возможно через региональное софинансирование, федеральное, социальный сертификат или субсидирование части стоимости. Здесь важно определить такие маршруты, сделать их доступнее. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку НДС 0% для самостоятельных экскурсионных услуг по маршрутам исторической памяти, которые находятся в федеральном перечне", - сказал Кожемяко на заседании.
Губернатор отметил, что предложение по нулевой ставке НДС особенно актуально для массовых однодневных поездок без размещения, в том числе школьников и молодежи. Кожемяко добавил, что детям важно увидеть ключевые исторические места не только своего региона, но и других территорий страны.
 
БизнесРОССИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙОлег КожемякоВладимир ПутинГоссовет
 
 
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