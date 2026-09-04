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Продажи цветов в "Перекрестке" перед Днем знаний выросли в 19 раз

Продажи цветов в "Перекрестке" перед Днем знаний выросли в 19 раз - 04.09.2026, ПРАЙМ

Продажи цветов в "Перекрестке" перед Днем знаний выросли в 19 раз

Продажи цветов в торговой сети "Перекресток" за неделю перед Днем знаний выросли почти в 19 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:00+0300

2026-09-04T16:00+0300

2026-09-04T16:00+0300

бизнес

перекресток

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Продажи цветов в торговой сети "Перекресток" за неделю перед Днем знаний выросли почти в 19 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. "С 26 августа по 1 сентября спрос на цветы в торговой сети "Перекресток" вырос почти в 19 раз относительно предыдущей недели", - говорится в сообщении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на цветы в "Перекрестке" вырос примерно на четверть. Отмечается, что рост продаж также связан с увеличением поставок цветов в преддверии 1 сентября. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение букету из роз. При этом его продажи к празднику увеличились на 76% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в торговых сетях Х5 выросли продажи шоколадных конфет. Наибольшей популярностью пользовались сладости в наборах - спрос на этот сегмент с 26 августа по 1 сентября удвоился относительно периода с 19 по 25 августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, перекресток